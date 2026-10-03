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Tenis. Jannik Sinner s-a retras de la Shanghai Masters: „Nu voi putea juca anul acesta, așa cum speram”

Jannik Sinner, numărul 1 mondial, continuă să absenteze din motive medicale de la marile competiții de tenis. El a anunțat sâmbătă, într-o postare pe rețelele sociale, că nu va participa la Shanghai Masters, programat să aibă loc în perioada 7-18 octombrie 2026.
Tenis. Jannik Sinner s-a retras de la Shanghai Masters: „Nu voi putea juca anul acesta, așa cum speram”
Jannik Sinner. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 oct. 2026, 16:23, Sport
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Jannik Sinner, numărul 1 mondial, a anunțat sâmbătă, într-o poveste publicată pe contul său de Instagram, că nu va participa la Shanghai Masters, care va avea loc în perioada 7-18 octombrie.

„Din păcate, nu voi putea juca la Rolex Shanghai Masters anul acesta, așa cum speram. Întotdeauna îmi face plăcere să joc în fața fanilor din Shanghai și îmi pare foarte rău că nu voi putea face acest lucru săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. Abia aștept să ne revedem anul viitor!”, a scris italianul sâmbătă pe contul său de Instagram.

Potrivit Associated Press, tenismenul nu a mai jucat de când l-a învins pe Alexander Zverev în finala de la Wimbledon din această vară.

Ulterior, el s-a retras de la US Open din cauza unei accidentări la genunchiul drept.

Sinner a anunțat încă de săptămâna trecută că nu va putea să-și apere titlul de la China Open, de la Beijing, spunând: „Genunchiul meu nu este încă în starea în care mi-aș dori să fie și nu sunt încă pregătit să concurez, dar voi face tot ce este posibil să revin pe teren cât mai curând posibil”.

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