Sorana Cîrstea rămâne în top 20 WTA. Gabriela Ruse a depășit-o pe Jaqueline Cristian

Sorana Cîrstea, jucătoarea română de tenis, se menține și în această săptămână pe locul 16 în clasamentul mondial WTA, în timp ce Gabriela Ruse a urcat cinci poziții, întrecând-o pe Jaqueline Cristian.

La peste 36 de ani, Sorana Cîrstea rămâne în top 20 mondial. Românca are 2.424 de puncte și ocupă locul 16 în ierarhia WTA.

Gabriela Ruse a urcat cinci locuri și se află acum pe poziția 57, cu 1.033 de puncte. Ea a depășit-o pe Jaqueline Cristian, care a coborât un loc și este pe 61, cu 1.016 puncte.

În clasamentul WTA, cele mai bine clasate românce sunt:

16. Sorana Cîrstea, 2.424 de puncte

57. Gabriela Ruse, 1.033 de puncte (+5)

61. Jaqueline Cristian, 1.016 puncte (-1)

321. Ruxandra Bertea, 214 puncte (-49)

350. Miriam Bulgaru, 188 de puncte (-6)

453. Irina Begu, 127 de puncte (+7)

Mirra Andreeva urcă pentru prima dată pe locul 3

Au avut loc mai multe schimbări și în top 10 WTA. Mirra Andreeva a urcat două poziții și ocupă pentru prima dată locul 3 mondial, cu 6.371 de puncte.

Jessica Pegula a coborât un loc, pe 4, în timp ce Coco Gauff a pierdut și ea o poziție și este pe 5.

Elina Svitolina a urcat pe locul 6, iar Karolina Muchova a ajuns pe 7, ambele cu câte o poziție mai sus față de săptămâna trecută. Linda Noskova a coborât două locuri și este acum pe 8.

Top 10 WTA este completat de Iga Swiatek, pe locul 9, și Marta Kostyuk, pe locul 10.