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Sorana Cîrstea rămâne în top 20 WTA. Gabriela Ruse a depășit-o pe Jaqueline Cristian

Sorana Cîrstea rămâne în această săptămână pe locul 16 WTA, în timp ce Gabriela Ruse a urcat pe 57 și a depășit-o pe Jaqueline Cristian, ajunsă pe 61.
Sorana Cîrstea rămâne în top 20 WTA. Gabriela Ruse a depășit-o pe Jaqueline Cristian
Sursa: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Maria Nițu
12 oct. 2026, 08:14, Sport
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Sorana Cîrstea, jucătoarea română de tenis, se menține și în această săptămână pe locul 16 în clasamentul mondial WTA, în timp ce Gabriela Ruse a urcat cinci poziții, întrecând-o pe Jaqueline Cristian.

La peste 36 de ani, Sorana Cîrstea rămâne în top 20 mondial. Românca are 2.424 de puncte și ocupă locul 16 în ierarhia WTA.

Gabriela Ruse a urcat cinci locuri și se află acum pe poziția 57, cu 1.033 de puncte. Ea a depășit-o pe Jaqueline Cristian, care a coborât un loc și este pe 61, cu 1.016 puncte.

În clasamentul WTA, cele mai bine clasate românce sunt:

  • 16. Sorana Cîrstea, 2.424 de puncte
  • 57. Gabriela Ruse, 1.033 de puncte (+5)
  • 61. Jaqueline Cristian, 1.016 puncte (-1)
  • 321. Ruxandra Bertea, 214 puncte (-49)
  • 350. Miriam Bulgaru, 188 de puncte (-6)
  • 453. Irina Begu, 127 de puncte (+7)

Mirra Andreeva urcă pentru prima dată pe locul 3

Au avut loc mai multe schimbări și în top 10 WTA. Mirra Andreeva a urcat două poziții și ocupă pentru prima dată locul 3 mondial, cu 6.371 de puncte.

Jessica Pegula a coborât un loc, pe 4, în timp ce Coco Gauff a pierdut și ea o poziție și este pe 5.

Elina Svitolina a urcat pe locul 6, iar Karolina Muchova a ajuns pe 7, ambele cu câte o poziție mai sus față de săptămâna trecută. Linda Noskova a coborât două locuri și este acum pe 8.

Top 10 WTA este completat de Iga Swiatek, pe locul 9, și Marta Kostyuk, pe locul 10.

  1. Elena Rybakina, 9.696 de puncte
  2. Aryna Sabalenka, 7.550
  3. Mirra Andreeva, 6.371 (+2)
  4. Jessica Pegula, 6.225 (-1)
  5. Coco Gauff, 5.974 (-1)
  6. Elina Svitolina, 5.024 (+1)
  7. Karolina Muchova, 4.773 (+1)
  8. Linda Noskova, 4.679 (-2)
  9. Iga Swiatek, 3.999
  10. Marta Kostyuk, 3.910

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