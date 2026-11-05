Activistul Joshua Wong, condamnat la 10 ani de închisoare în al doilea dosar de securitate națională din Hong Kong

Joshua Wong, în vârstă de 30 de ani, fusese pus sub acuzare în 2025. În septembrie 2026, el și-a recunoscut vinovăția pentru acuzația de conspirație în vederea colaborării cu forțe străine pentru a pune în pericol securitatea națională, potrivit Associated Press. O recunoaștere a vinovăției poate duce, de regulă, la reducerea pedepsei.

Activistul execută deja o condamnare de patru ani și opt luni de închisoare, primită în dosarul privind alegerile primare neoficiale organizate de opoziție în 2020, considerat cel mai amplu proces instrumentat în baza legii securității naționale din Hong Kong.

Înainte de a fi inculpat în noul dosar, Wong ar fi urmat să iasă din închisoare în ianuarie 2027.

Acuzațiile procurorilor

Procurorii au susținut că Wong și activistul Nathan Law au convenit, în jurul anului 2016, să desfășoare o campanie internațională de lobby pentru a obține autodeterminarea democratică a Hong Kongului. Înainte de intrarea în vigoare a legii securității naționale, cei doi ar fi cerut sancțiuni și alte măsuri împotriva Hong Kongului și Chinei.

În sprijinul acuzațiilor, procurorii au invocat întâlnirile lui Wong cu politicieni americani, printre care Nancy Pelosi și Marco Rubio, în 2016 și 2019.

După adoptarea legii, Nathan Law și alți activiști au continuat demersurile în străinătate prin întâlniri cu politicieni și campanii de petiții, au susținut procurorii. Wong ar fi sprijinit aceste acțiuni din Hong Kong, prin intermediul presei internaționale și al rețelelor de socializare, pentru a atrage atenția guvernelor străine și a susține solicitările de sancțiuni, blocade sau alte măsuri împotriva Chinei și Hong Kongului.

Avocatul Derek Chan a cerut instanței o pedeapsă care să-i ofere clientului său speranța că va putea fi eliberat. Apărarea a arătat că Wong își dorește să aibă grijă de părinții săi după ieșirea din închisoare.

Critici privind folosirea legii securității naționale

Condamnarea a fost criticată de observatori care consideră că autoritățile folosesc legea pentru a ține în detenție lideri ai mișcării pro-democrație. Eric Lai, cercetător la Centrul pentru Dreptul Asiei al Universității Georgetown, a declarat că acuzațiile în baza legii securității naționale pot fi folosite în mod repetat pentru a menține un deținut politic în închisoare, dacă guvernul consideră necesar.

După protestele antiguvernamentale din 2019, autoritățile din Hong Kong au arestat numeroși activiști, au redus posibilitățile de reprezentare a opoziției în alegeri, iar mai multe publicații critice la adresa guvernului și organizații ale societății civile și-au încetat activitatea.

Beijingul îl consideră pe Wong un activist anti-China care susține independența Hong Kongului, o poziție pe care autoritățile chineze o descriu drept inacceptabilă. Guvernul din Hong Kong susține că legea securității naționale este esențială pentru stabilitatea orașului după protestele din 2019 și afirmă că măsurile luate de autorități se bazează pe probe.

Wong a devenit cunoscut în adolescență, în 2012, când s-a aflat în fruntea protestelor împotriva introducerii educației patriotice în școli. În 2014, a fost unul dintre liderii Mișcării Umbrelelor, manifestațiile pro-democrație care au durat 79 de zile.

Pentru susținătorii săi, Wong reprezintă o generație de tineri care au militat pentru drepturi și libertăți în Hong Kong, fostă colonie britanică revenită sub administrația Chinei în 1997.

În cei aproape șase ani petrecuți în detenție, potrivit prietenilor săi, activistul a citit, a făcut exerciții fizice și a învățat singur să cânte la chitară.

În septembrie 2026, un ziar pro-Beijing a criticat un documentar Netflix din 2017 despre Wong, acuzând platforma că îi prezintă într-o lumină favorabilă acțiunile. După apariția criticilor, documentarul a ajuns în topul celor mai vizionate producții Netflix din Hong Kong.