Turneu de hochei sub apă la Hong Kong. Sportivii explică de ce îl practică

„Îmi place la nebunie asta”, a mai spus jucătorul.

Echipați cu măști de snorkeling și labe de înot, jucătorii ies la suprafață pentru a respira doar când sunt nevoiți, iar capetele lor rămân constant sub apă pentru a putea urmări jocul.

Fiecare echipă are șase jucători și nu are portari, iar arbitrii supraveghează faulturile și trimit jucătorii la banca de penalizare în cazul încălcărilor grave ale regulamentului.

„Ești atât de concentrat să reușești, să înscrii golul, încât uiți de faptul că trebuie să-ți ții respirația și de cât de greu este”, a declarat pentru AFP concurenta Rita Frieske, o cadru universitar poloneză stabilită în Hong Kong.

Meciurile durează 30 de minute și sunt împărțite în două reprize, cu o pauză de trei minute între ele.

Sportul neobișnuit de solicitant îi leagă pe jucători

Acest sport extrem de solicitant a creat o comunitate foarte unită.

„E ca acel studiu sadic care îi obligă pe toți să supraviețuiască împreună și apoi rămâi alături de ei pentru mult timp”, a spus jucătoarea din Malaezia, Hui Chin Teoh.

Hocheiul subacvatic, cunoscut anterior sub numele de „octopush”, a fost inventat în Anglia în 1954 ca o modalitate de a menține scafandrii în formă în timpul lunilor de iarnă, în afara sezonului.

Recunoscut de Comitetul Olimpic Internațional

Deși nu este încă un sport olimpic, este recunoscut de Comitetul Olimpic Internațional și a debutat la Jocurile din Asia de Sud-Est în 2019.

Organizatorii competiției speră că, odată cu îmbunătățirea tehnologiei camerelor subacvatice, se va îmbunătăți și experiența spectatorilor.

„Viitorul hocheiului subacvatic, grație rețelelor sociale, este mai activ acum decât înainte”, a declarat antrenorul principal și directorul turneului, Nowie Ignacio.

„Când jucam eu, informațiile se transmiteau doar din gură în gură. Acum există multe modalități de a urmări acest sport… (n.r. – competițiile) sunt chiar transmise în direct la televizor”, a declarat Ignacio.

Mulți jucători de la turneul din Hong Kong își îndreaptă atenția către Campionatul Mondial Elite din Franța, din luna aprilie a anului viitor, la care organizatorii se așteaptă să participe aproximativ 20 de țări.