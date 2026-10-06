Autostrada Transilvania ar putea bifa în 2026 unul dintre cei mai buni ani din istoria proiectului, cu aproape 100 de kilometri deschiși circulației într-un singur an, dacă lotul Chiribiș – Biharia va fi finalizat și inaugurat în decembrie. Cei 28,55 kilometri ai tronsonului construit de asocierea Precon Transilvania – Citadina 98 se adaugă kilometrilor deja inaugurați sau programați pentru deschidere în acest an pe A3.

Lotul Chiribiș – Biharia, cu o lungime de 28,55 kilometri, a ajuns la aproximativ 80% execuție, iar constructorul lucrează într-un ritm accelerat pentru ca sectorul să fie deschis circulației în decembrie, cu aproximativ cinci luni înainte de termenul contractual, care este 20 mai 2027.

Potrivit celor mai recente informații transmise de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 78% la sfârșitul lunii septembrie, cu șapte puncte procentuale peste nivelul din august. În același timp, pe șantier sunt mobilizați peste 500 de oameni și aproximativ 400 de utilaje și echipamente.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că pe șantier sunt deja asfaltate aproximativ 90% din cei 28,5 kilometri, iar în ultimele trei luni au fost așternute circa 200.000 de tone de asfalt.

„Cu cei 28,5km, vom bifa un record întârziat, aproape 100km inaugurați într-un singur an pe Autostrada Transilvania, această coloană vertebrală de dezvoltare pentru nord-vestul României”, a transmis Horațiu Cosma.

Asociația Pro Infrastructură confirmă că antreprenorul trage pentru deschiderea în decembrie, cu aproximativ cinci luni înainte de termenul contractual. Potrivit asociației, circulația a fost deja redeschisă pe DN19E în zona Chișlaz, iar constructorul lucrează în toate punctele de pe lot care au rămas mai în urmă.

„Este încă mult de muncă pentru două luni și ceva dar se pare că și vremea colaborează și sunt șanse mari ca până de Crăciun să circulăm pe acest lot al Autostrăzii Transilvania început în teren în urmă cu 22 de ani”, a transmis Asociația Pro Infrastructură.

Aproape 100 de kilometri într-un singur an

Dacă lucrările de pe loturile aflate în pregătire se încheie conform estimărilor actuale, A3 va adăuga în 2026 aproximativ 97 de kilometri noi de autostradă.

Primii 12,24 kilometri au fost deschiși în august, pe sectorul Zimbor – Poarta Sălajului. Odată cu inaugurarea acestui lot, România a ajuns la 1.430 de kilometri de autostrăzi și drumuri de mare viteză, iar pe Autostrada Transilvania erau circulabili 144 de kilometri.

Pentru restul anului sunt programate deschideri pe mai multe sectoare ale A3.

CNAIR estima în luna august că încă 56,41 kilometri ar putea fi dați în circulație în 2026 pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești, Mihăiești – Zimbor și Suplacu de Barcău – Chiribiș.

La aceștia s-ar adăuga cei 28,55 kilometri ai lotului Chiribiș – Biharia.

Astfel, dacă toate deschiderile se confirmă, totalul ajunge la aproape 100 de kilometri inaugurați pe A3 într-un singur an.

Chiribiș – Biharia, lotul care poate închide anul

Pe sectorul Chiribiș – Biharia, constructorul Precon Transilvania, în asociere cu Citadina 98, a accelerat puternic lucrările în ultimele luni.

În septembrie, stadiul fizic a ajuns la 78%, cu șapte puncte procentuale peste nivelul din luna precedentă. CNIR anunță că mobilizarea în șantier a ajuns la peste 500 de persoane și aproximativ 400 de utilaje și echipamente.

La sfârșitul lunii septembrie au fost montate grinzile tuturor podurilor și pasajelor de pe lot, iar constructorul a intrat într-o etapă în care accentul se mută pe asfaltări și lucrările conexe. CNIR a anunțat că din această perioadă începe așternerea ultimului strat de asfalt.

La finalul lunii septembrie, situația lucrărilor era următoarea:

78% stadiu fizic de execuție;

91% din balastul stabilizat finalizat, respectiv 26 de kilometri;

primul strat de asfalt așternut pe 21,5 kilometri;

al doilea strat de asfalt așternut pe 14 kilometri;

18 structuri finalizate integral;

relocarea DN19E finalizată;

parapete marginale montate pe 21 de kilometri.

Față de luna august, stadiul fizic a avansat cu șapte puncte procentuale. Potrivit CNIR, se aștern zilnic aproximativ 3.000 de tone de asfalt.

Asociația Pro Infrastructură arată, la rândul său, că lucrările se desfășoară în toate punctele rămase în urmă, după ce circulația pe DN19E a fost redeschisă în zona Chișlaz.

„Am ajuns la aproape 80%, se aștern zilnic 3.000 de tone de asfalt este un progres foarte bun, inclusiv la poduri, toate grinzile sunt montate. Vara a fost o vreme bună și ne-a ajutat. Sperăm să avem o toamnă caldă să continuăm în același ritm, să terminăm asfaltările și toate lucrările conexe, iar în decembrie să ne apropiem de finalizarea lucrărilor pe acest sector de 28 de kilometri”, declara anterior Horațiu Cosma.

Asociația Pro Infrastructură precizează că lucrările au început efectiv în teren pe o primă porțiune de 8,5 kilometri la 24 iulie 2025, iar din 29 septembrie 2025 constructorul a putut lucra și pe restul de aproximativ 20 de kilometri ai lotului.

Contractul pentru proiectarea și execuția celor 28,55 kilometri a fost semnat la 3 aprilie 2024 între CNAIR și Precon, alături de Citadina 98, iar în aprilie 2025 proiectul a fost transferat către noua Companie Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Ordinul de începere aferent proiectării a fost emis în mai 2025, cu o perioadă de șase luni pentru proiectare. Execuția are prevăzută o perioadă de 18 luni, astfel că termenul contractual de finalizare este în mai 2027.

Un lot cu o istorie de peste două decenii

Chiribiș – Biharia este unul dintre cele mai întârziate sectoare ale Autostrăzii Transilvania.

Povestea proiectului începe în 2004, odată cu lucrările executate de compania americană Bechtel. Contractul a fost reziliat în 2013, când sectorul Suplacu de Barcău – Borș avea un stadiu fizic de aproximativ 50%.

În 2015, statul a semnat un nou contract cu spaniolii de la Corsan-Corviam, însă și acesta a fost reziliat în 2016, după lipsa unor progrese relevante.

O nouă licitație a fost lansată în 2017, iar contractul pentru sectorul Chiribiș – Biharia a fost semnat abia în 2020 cu Trameco, companie controlată de omul de afaceri Beniamin Rus.

Contractul a fost ulterior reziliat, în mai 2022, după un blocaj prelungit și dispute privind costurile și condițiile din teren.

În august 2022 a fost lansată o nouă procedură de atribuire. Contractul a fost câștigat de Precon Transilvania, companie din același grup Selina controlat de Beniamin Rus.

Contractul pentru proiectarea și execuția celor 28,55 kilometri a fost semnat în aprilie 2024 și are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în 2025, iar termenul contractual de finalizare este 20 mai 2027.

Dacă deschiderea din decembrie se confirmă, sectorul ar putea fi dat în trafic cu aproximativ cinci luni înainte de termen.

Suplacu de Barcău – Chiribiș, deschiderea anunțată pentru 1 decembrie

La sud de Chiribiș, lucrările pe lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș, cu o lungime de 26,35 kilometri, au depășit 90%, iar autoritățile au anunțat că sectorul va fi deschis circulației la 1 decembrie 2026.

Potrivit celor mai recente informații transmise de Horațiu Cosma, asfaltul final de uzură este deja așternut pe aproximativ 20 dintre cei 26 de kilometri. Constructorul Erbașu lucrează în prezent la ultimele lucrări, inclusiv în zona Suplacu de Barcău, în apropierea fostului câmp de sonde petroliere și a viaductului de aproximativ 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău.

Se lucrează, de asemenea, la ultimele două pasaje peste autostradă, la umpluturile de pământ și la asfaltul final.

Lotul are o istorie de peste două decenii. Lucrările au fost începute de Bechtel, iar proiectul a trecut ulterior prin mai multe contracte și proceduri de atribuire. Contractul actual cu Erbașu a fost semnat la 24 noiembrie 2023 și prevede șase luni de proiectare și 18 luni de execuție.

Ordinul de începere pentru proiectare a fost emis la 15 martie 2024, însă proiectul tehnic a fost aprobat la 19 decembrie 2024. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 20 ianuarie 2025, ceea ce a dus termenul contractual de finalizare la sfârșitul lunii iulie 2026.

Deschiderea anunțată pentru 1 decembrie vine, astfel, după termenul contractual actualizat, dar marchează finalizarea unui sector început în urmă cu aproximativ 22 de ani.

Asociația Pro Infrastructură consideră că inaugurarea la 1 decembrie este fezabilă și a publicat imagini aeriene de pe întregul sector, arătând că lucrările au intrat în linie dreaptă pentru deschiderea circulației.

A3 se apropie de o continuitate mult mai lungă

Deschiderea succesivă a loturilor din zona Sălaj – Bihor ar schimba semnificativ continuitatea Autostrăzii Transilvania.

În prezent, în Bihor, A3 este circulabilă pe cei 5,35 kilometri dintre Biharia și Borș II, care asigură legătura cu autostrada M4 din Ungaria.

Pentru a continua spre sud-est, sunt necesare loturile Chiribiș – Biharia și Suplacu de Barcău – Chiribiș.

Dacă ambele loturi sunt deschise în decembrie, se creează continuitatea pe aproximativ 55 de kilometri între Biharia și Suplacu de Barcău, eliminând una dintre principalele întreruperi ale A3 din această zonă.

În partea centrală a A3, inaugurarea lotului Zimbor – Poarta Sălajului din august a fost urmată de perspectiva deschiderii sectoarelor dinspre Nădășelu.

CNAIR estima că în 2026 ar putea fi deschiși și cei aproximativ 30 de kilometri aferenți sectoarelor Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor.

În scenariul în care toate aceste inaugurări se confirmă, 2026 ar deveni anul în care Autostrada Transilvania adaugă aproape 100 de kilometri într-o singură tranșă anuală.

De la autostrada blocajelor la aproape 100 km într-un an

Autostrada Transilvania a fost, timp de ani de zile, unul dintre cele mai cunoscute exemple de proiect de infrastructură întârziat. Contractul inițial cu Bechtel a fost reziliat, proiectul a trecut prin noi licitații și contracte, iar mai multe sectoare au rămas ani întregi în diverse stadii de blocaj.

2026 poate marca însă o schimbare importantă de ritm.

După cei 12,24 kilometri deschiși în august la Zimbor – Poarta Sălajului, urmează mai multe tronsoane aflate în faza finală de execuție. Dacă acestea sunt deschise conform calendarului anunțat de autorități, iar Chiribiș – Biharia va fi finalizat în decembrie, A3 va ajunge la aproape 100 de kilometri inaugurați într-un singur an.

În același timp, deschiderea loturilor Suplacu de Barcău – Chiribiș și Chiribiș – Biharia ar adăuga aproape 55 de kilometri continui în zona Bihor – Sălaj, ceea ce ar avea un efect direct asupra continuității A3 spre granița cu Ungaria.

Articol preluat din Economedia.ro