Depoul de tramvaie nr. 1 din Galați, construit în urmă cu mai bine de 50 de ani, este în curs de modernizare printr-un proiect cu o valoare de aproximativ 178,4 milioane de lei, echivalentul a 35 de milioane de euro.

Lucrările includ refacerea liniilor din incintă, modernizarea atelierelor de întreținere și reparații și amenajarea unei stații de spălare pentru tramvaie, pentru care au început să fie instalate echipamentele.

Citadina 98 face parte din asocierea de companii care execută lucrările, alături de Tancrad, Lemacons și Oldroad Construct, Tancrad fiind liderul asocierii.

Pentru stația de spălare, compania Iwash a început montarea echipamentelor furnizate de producătorul Istobal. Potrivit informațiilor publicate de Iwash, instalația include un portal automat cu perii Hw’Drive, un sistem de uscare cu șase turbine și un echipament pentru spălare manuală. Sistemul este completat de instalații pentru reciclarea, dedurizarea și tratarea apei prin osmoză.

Ce lucrări sunt prevăzute la depoul din Galați

Modernizarea depoului vizează infrastructura necesară garării, întreținerii și reparării tramvaielor. Proiectul include reabilitarea a 3,7 kilometri de cale simplă de rulare în interiorul incintei, modernizarea dispeceratului și amenajarea atelierelor pentru calea de rulare, firul de contact și sudură.

Este prevăzută și modernizarea halei de întreținere și reparații, alături de realizarea stației de spălare. În paralel, lucrările cuprind refacerea unor rețele de apă și canalizare, intervenții la instalațiile electrice și de iluminat, precum și amenajarea infrastructurii rutiere și a spațiilor verzi din incinta depoului.

Investiția completează achiziția celor 18 tramvaie noi introduse în circulație în Galați în ultimii ani. Pe lângă vehicule, transportul public are nevoie de infrastructură tehnică adaptată pentru întreținerea și exploatarea flotei.

Proiectul mai include bulevardul Siderurgiștilor și strada Ștefan cel Mare

Modernizarea depoului face parte dintr-un proiect mai amplu al municipiului Galați, care include și bulevardul Siderurgiștilor – Tronsonul 2 și strada Ștefan cel Mare. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 63 de milioane de euro, iar finanțarea este asigurată prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027.

Lucrările la depou au început în august 2025, iar durata prevăzută în contract este de 24 de luni.

Articol preluat din Economedia.ro