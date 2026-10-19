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Mii de americani au ieșit în stradă împotriva lui Donald Trump. Peste 2.500 de proteste „No Kings” înaintea alegerilor din SUA

Mii de americani au participat sâmbătă, 17 octombrie, la manifestații organizate în întreaga țară împotriva președintelui Donald Trump. Sub sloganul „No Kings” („Fără Regi”), protestatarii au cerut respectarea drepturilor civile, au criticat politicile administrației și au îndemnat populația să voteze înaintea alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie.
Mii de americani au ieșit în stradă împotriva lui Donald Trump. Peste 2.500 de proteste „No Kings” înaintea alegerilor din SUA
Sursa foto: Selcuk Acar / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
19 oct. 2026, 13:57, Știri externe
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Potrivit organizatorilor, citați de AP, peste 2.500 de evenimente au fost programate în toate cele 50 de state americane și în Washington, D.C. De această dată, mișcarea și-a concentrat eforturile asupra mobilizării alegătorilor, într-un moment în care controlul Congresului este în joc.

Protestatarii au purtat o reprezentare a lui Trump prin Washington

În capitala americană, sute de manifestanți s-au adunat în apropierea Memorialului Lincoln, unde au afișat pancarte împotriva administrației și mesaje care încurajau votul anticipat. Participanții au purtat inclusiv o reprezentare din papier-mâché a lui Donald Trump. La Los Angeles, sute de persoane s-au strâns în zona Primăriei și a parcului Gloria Molina Grand Park, înainte de a porni într-un marș prin centrul orașului.

Manifestația a avut și momente neobișnuite: unul dintre participanți a venit costumat în Batman, în timp ce alții au afișat pancarte cu mesaje împotriva președintelui. În South Portland, statul Maine, protestatarii s-au aliniat de-a lungul drumurilor, fiind salutați prin claxoane de șoferii care treceau.

Proteste împotriva politicilor de imigrație și apeluri la vot

Dincolo de criticile adresate lui Trump, manifestațiile au vizat și politicile de imigrație ale administrației americane. Unii participanți au cerut încetarea activităților agenției federale Immigration and Customs Enforcement (ICE), responsabilă de aplicarea legislației privind imigrația.

În Minneapolis, sute de persoane au participat la o manifestație care a combinat apelurile la vot cu criticile la adresa intervențiilor federale în materie de imigrație. La eveniment au luat parte și activiști implicați în protestele împotriva ICE, precum și politicieni locali. În Eugene, Oregon, organizatorii au estimat participarea a 2.000-3.000 de persoane, iar manifestația a inclus muzică, pancarte și mesaje privind importanța alegerilor.

De ce protestele „No Kings” se concentrează acum pe alegeri

Mișcarea „No Kings” a organizat mai multe valuri de manifestații împotriva administrației Trump, însă acțiunea din octombrie 2026 a avut o orientare electorală mai pronunțată.

Organizatorii au încurajat participarea la vot, înscrierea alegătorilor și implicarea în campaniile de mobilizare înaintea scrutinului din 3 noiembrie. Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial vor decide componența Camerei Reprezentanților și o parte a Senatului, în condițiile în care republicanii dețin majorități restrânse în ambele camere.

În unele orașe, precum Houston, participarea a fost mai redusă decât la manifestațiile anterioare, organizatorii preferând acțiuni locale orientate spre mobilizarea alegătorilor. La Washington, Atlanta și în alte localități, mesajele participanților au pus accentul pe exercitarea dreptului de vot și pe responsabilitatea aleșilor față de cetățeni.

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