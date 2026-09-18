Rogobete propune o nouă miză pentru economie: medicamente produse în România, studii clinice și investiții în diagnostic

Rogobete afirmă că reforma sistemului sanitar nu ar trebui redusă la diminuarea cheltuielilor, ci ar trebui să urmărească și atragerea de capital și crearea de valoare în economie.

Mai multe medicamente produse în România

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, Rogobete a susținut că România ar trebui să își dezvolte capacitatea de producție pentru medicamente și produse medicale prin investiții și parteneriate între sectorul public și cel privat.

În opinia fostului ministru, o asemenea strategie ar putea genera noi locuri de muncă și investiții și, în același timp, ar putea crește siguranța aprovizionării cu produse necesare pacienților.

O altă direcție indicată de Rogobete este atragerea unui număr mai mare de studii clinice și investiții în medicamente inovatoare. Fostul ministru susține că extinderea studiilor clinice desfășurate în România ar putea permite pacienților accesul mai rapid la terapii moderne și ar putea atrage investiții private în spitale și centre universitare.

El consideră că dezvoltarea acestui sector ar crea, totodată, locuri de muncă înalt calificate și ar susține cercetarea medicală.

Investiții în screening, laboratoare și diagnostic

Rogobete pledează și pentru dezvoltarea unor mecanisme de finanțare destinate extinderii programelor de screening, laboratoarelor și infrastructurii de diagnostic.

Fostul ministru argumentează că depistarea bolilor într-un stadiu timpuriu poate îmbunătăți șansele pacienților și poate reduce presiunea exercitată ulterior asupra sistemului prin tratamente complexe.

Prevenția și screeningul s-au numărat și printre prioritățile prezentate anterior de Rogobete în perioada în care a condus Ministerul Sănătății. La audierile parlamentare din iunie, el menționa investițiile realizate în echipamente și laboratoare destinate acestei componente a sistemului medical.

„Sănătatea nu este doar o cheltuială”

Rogobete susține că dezvoltarea industriei medicale ar putea produce efecte economice și în alte sectoare, indicând industria chimică, energia, IT-ul, logistica, construcțiile, cercetarea și mediul universitar.

În acest context, fostul ministru pledează pentru combinarea capitalului privat cu fondurile europene și investițiile publice.

„Sănătatea nu este doar o cheltuială. Sănătatea poate produce creștere economică”, afirmă Rogobete.

Declarațiile vin în contextul în care fostul ministru a criticat în ultimele zile politica de reducere a cheltuielilor din sistemul sanitar și a cerut suplimentarea finanțării pentru spitale și serviciile medicale de urgență.