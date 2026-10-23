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Donald Trump a fost numit „Omul secolului”. Distincția inventată i-a fost oferită de un candidat republican în cadrul unui miting

Președintele american Donald Trump a primit un premiu inventat de un candidat republican la Congres, care l-a numit pe liderul de la Casa Albă drept „Omul secolului”. Joe Mitchell spune că este „o rușine” că Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.
Donald Trump a fost numit „Omul secolului”. Distincția inventată i-a fost oferită de un candidat republican în cadrul unui miting
Ioana Târziu
23 oct. 2026, 17:58, Știri externe
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Premiul inventat i-a fost acordat președintelui american în cadrul unui miting organizat în statul Iowa.

Joe Mitchell, candidat republican la Congres, a profitat de vizita lui Trump în stat, alăturându-i-se liderului de la Casa Albă pe scenă, notează The Independent.

„În ultimii 10 ani ați menținut această țară în siguranță mai mult decât oricare alt președinte”, a spus republicanul.

„Nu v-au acordat niciodată Premiul Nobel pentru Pace, ceea ce este o rușine”, a adăugat Mitchell.

Acesta a ținut în mână un certificat înrămat, pe care scria „Man of the century: President Donald J. Trump” (n. r. – „Omul secolului: Președintele Donald J. Trump”).

„Vă mulțumesc, domnule președinte, că sunteți aici. Vă mulțumesc pentru susținerea statului Iowa. Și vă mulțumesc că sunteți cel mai mare președinte pe care l-am avut vreodată”, a spus Mitchell în timp ce i-a acordat președintelui Statelor Unite certificatul.

Gestul republicanului vine la doar o zi după ce Donald Trump a declarat că a fost din nou trecut cu vederea privind Premiul Nobel pentru Pace.

În timpul unui miting în Carolina de Nord, Trump a reamintit de faptul că anul trecut i-a fost înmânat Premiul Nobel pentru Pace de către câștigătoarea sa, Maria Corina Machado.

Despre câștigătoarea distincției din acest an, avocata sud-africană pentru drepturile omului și judecătorul Curții Penale Internaționale Navanethem „Navi” Pillay, președintele american a spus că „nu știu de unde naiba a venit”.

„Singurul lucru pe care îl știu este că urăște Israelul. Ăsta e singurul lucru. Urăște Israelul cu patimă”, a adăugat liderul de la Casa Albă, potrivit sursei citate.

„Nu am primit Premiul Nobel. Nu am primit Premiul Pulitzer. Ar fi trebuit să primesc și Premiul Pulitzer pentru scris”, a mai declarat Trump.

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