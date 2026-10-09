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Prima reacție a lui Navanethem “Navi” Pillay după ce a câștigat Premiul Nobel pentru Pace: Am crezut că trebuie să fie o glumă

Fostul comisar ONU pentru drepturile omului, Navanethem „Navi” Pillay, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2026. La auzirea acestei vești, prima sa reacție a fost că „trebuie să fie o glumă”.
Prima reacție a lui Navanethem “Navi” Pillay după ce a câștigat Premiul Nobel pentru Pace: Am crezut că trebuie să fie o glumă
Sursa foto: Wikipedia / Navi Pillay
Ioana Târziu
09 oct. 2026, 15:01, Life-Inedit
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Juristei sud-africane Navanethem „Navi” Pillay a obținut premiul pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional, a anunțat Comitetul Nobel din Norvegia.

Potrivit Euronews, prima reacție a femeii în vârstă de 85 de ani a fost că „trebuie să fie o glumă”.

„Mi-au spus acum și eu le-am răspuns că «Trebuie să fie o glumă»”, a spus aceasta.

„În primul rând, aplauzele voastre înseamnă foarte mult pentru mine. Nu vrei să primești un premiu până când publicul nu e de acord că îl meriți. Așa că vă apreciez aplauzele astăzi, vă mulțumesc foarte mult”, a continuat câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace.

„Trebuie să verific în continuare această informație”

De asemenea, a declarat că „în calitate de avocat și judecător, trebuie să verific în continuare această informație”.

Originară din Durban, Africa de Sud, Pillay a lucrat decenii întregi în domeniul dreptului internațional și al drepturilor omului.

La sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, a prezidat Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda, care a investigat și urmărit penal persoanele responsabile pentru genocidul din 1994.

Mai recent, ea a făcut parte din Comisia Internațională Independentă de Anchetă privind Teritoriul Palestinian Ocupat, înființată de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în 2021.

Acordarea premiului din acest an vine într-un context în care ordinea juridică internațională se află sub o presiune puternică, afirmă Comitetul Nobel.

Instituția avertizează asupra unei deplasări către politica bazată pe forță în detrimentul normelor juridice și susține că, într-o perioadă marcată de numeroase războaie și conflicte, dreptul internațional a devenit o necesitate pentru menținerea păcii și securității.

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