Nobelul pentru Pace 2026 i-a fost acordat juristei Navanethem “Navi” Pillay. Comitetul Nobel: „Pacea necesită justiție”

Comitetul Nobel Norvegian a evidențiat rolul acesteia în eforturile pentru tragerea la răspundere a autorilor crimelor de război, crimelor împotriva umanității și genocidului.

Anunțul a fost făcut vineri, 9 octombrie, Comitetul Nobel descriind-o pe Pillay drept una dintre marile apărătoare contemporane ale principiilor juridice internaționale.

De la lupta împotriva apartheidului la justiția internațională

Navi Pillay s-a născut la Durban, în Africa de Sud, într-o familie de origine tamilă indiană, într-o perioadă în care țara se afla sub regimul de apartheid.

A devenit avocat și s-a confruntat încă de la începutul carierei cu discriminarea și segregarea instituționalizată. Printre persoanele pe care le-a apărat s-au numărat Nelson Mandela și alți opozanți ai apartheidului.

Cariera sa a continuat ulterior în unele dintre cele mai importante instituții judiciare internaționale. Pillay a fost judecător la Înalta Curte din Africa de Sud, la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională.

De asemenea, a ocupat funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și, până recent, a condus Comisia internațională independentă de anchetă a ONU privind Teritoriul Palestinian Ocupat.

În prezent, potrivit Comitetului Nobel, Pillay este judecător în cadrul procedurii de la Curtea Internațională de Justiție în care Myanmar este acuzat de genocid.

Rol important într-o decizie istorică privind violența sexuală

Comitetul Nobel subliniază contribuția lui Navi Pillay la dezvoltarea dreptului penal internațional.

În cadrul Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda, aceasta a avut un rol important în stabilirea unui precedent potrivit căruia violul și violența sexuală pot constitui crime împotriva umanității și acte de genocid.

Activitatea sa a contribuit și la un alt progres juridic: formularea unor acuzații de incitare la genocid bazate pe răspândirea propagandei.

Comitetul Nobel avertizează asupra presiunilor asupra dreptului internațional

Acordarea premiului din acest an vine într-un context în care ordinea juridică internațională se află sub o presiune puternică, afirmă Comitetul Nobel.

Instituția avertizează asupra unei deplasări către politica bazată pe forță în detrimentul normelor juridice și susține că, într-o perioadă marcată de numeroase războaie și conflicte, dreptul internațional a devenit o necesitate pentru menținerea păcii și securității.

„Pacea necesită justiție”, este unul dintre mesajele centrale ale Comitetului Nobel, care consideră că Navi Pillay a demonstrat, de-a lungul carierei, că instrumentele juridice pot contribui atât la prevenirea violenței, cât și la tragerea la răspundere a statelor și liderilor.

Prin Nobelul pentru Pace 2026, Comitetul spune că dorește să reafirme importanța statului de drept și a instituțiilor internaționale într-o perioadă în care judecătorii și organismele judiciare se confruntă inclusiv cu sancțiuni și atacuri.