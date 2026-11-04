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Google va întrerupe accesul la căutări pentru elevii din școlile care resping inteligența artificială

Elevii care utilizează software-ul Google în sala de clasă nu vor avea voie să acceseze motorul de căutare al companiei, cu excepția cazului în care sistemul lor școlar optează, de asemenea, pentru utilizarea inteligenței artificiale, a anunțat gigantul tehnologic.
Google va întrerupe accesul la căutări pentru elevii din școlile care resping inteligența artificială
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
04 nov. 2026, 07:51, Știri externe
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Compania Google, s-a confruntat cu opoziția profesorilor, a experților în dezvoltarea copilului și a părinților cu privire la utilizarea tehnologiei sale în școli, reacțiile negative crescând de când a anunțat în august că a activat chatbot-ul său Gemini pentru mulți elevi din clasele K-12 care folosesc Google Classroom, potrivit AP.

Școlile K-12 vor putea activa sau dezactiva individual fiecare instrument Google – inclusiv Gemini, Gemini Notebook și căutarea, fiecare fiind dezactivat în mod implicit până când administratorii îl activează. Însă, deoarece căutarea este integrată cu inteligența artificială, școlile care renunță complet la inteligența artificială ar pierde și accesul la căutarea Google.

„Credem că școlile ar trebui să aibă control asupra inteligenței artificiale în sălile lor de clasă și să ofere administratorilor controale care să îi ajute să își gestioneze abordarea”, a declarat Chris Phillips, vicepreședinte și director general pentru educație la Google, într-o postare pe blog.

Google își actualizează instrumentele de căutare

Compania a mai declarat că își actualizează instrumentele de căutare pentru a le face „mai bune pentru învățare”, inclusiv oferind ghidare pas cu pas prin rezolvarea problemelor, astfel încât elevii să nu primească răspunsuri rapide la teme.

Însă dezactivarea completă a inteligenței artificiale nu este posibilă dacă școlile vor să utilizeze produse Google.

Google este de departe furnizorul dominant de tehnologie educațională pentru școlile din SUA. La nivel mondial, compania declară că 150 de milioane de elevi și profesori utilizează platforma sa Google Classroom, iar mulți elevi folosesc computere Chromebook furnizate de școli.

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