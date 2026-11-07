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Bombă de aviație de aproximativ 100 de kilograme, descoperită în județul Iași. Pirotehniștii au intervenit pentru ridicarea muniției

O bombă de aviație cu o greutate de aproximativ 100 de kilograme, rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate, a fost descoperită în localitatea Cărbunari, comuna Grajduri, județul Iași.
Bombă de aviație de aproximativ 100 de kilograme, descoperită în județul Iași. Pirotehniștii au intervenit pentru ridicarea muniției
Sursa foto: Facebook/ISUJ Iasi
Oana Antipa
07 nov. 2026, 20:25, Social
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O echipă specializată a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași a intervenit sâmbătă, 7 noiembrie, pentru identificarea și ridicarea elementului de muniție.

Potrivit informațiilor comunicate de ISU „Mihail Sturdza” al județului Iași, bomba a fost transportată în condiții de siguranță, urmând să fie depozitată și distrusă ulterior.

Sursa foto: Facebook/ISUJ Iași

Bombă de aviație explozivă, identificată în comuna Grajduri

Echipa pirotehnică a fost mobilizată în satul Cărbunari pentru asanarea unui element de muniție rămas neexplodat.

În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că este vorba despre o bombă de aviație explozivă forjată, cu o masă estimată la 100 de kilograme, provenită din perioada conflictelor armate.

„În urma intervenției, a fost identificată și ridicată o bombă de aviație explozivă forjată, cu o greutate de aproximativ 100 kg, provenită din timpul conflictelor armate”, a transmis ISU Iași.

După finalizarea operațiunii, bomba a fost transportată într-un loc destinat depozitării munițiilor neexplodate, în vederea distrugerii ulterioare.

Trei pirotehniști au participat la intervenție

Misiunea a fost executată de o echipă formată din trei specialiști ai ISU Iași, coordonată de locotenentul George Blănaru.

Din echipaj au mai făcut parte plutonierul adjutant-șef Dănuț Toporoceanu și plutonierul major Paul Varga.

Reprezentanții inspectoratului au evidențiat riscurile la care sunt expuși pirotehniștii în timpul operațiunilor de identificare, manipulare și neutralizare a munițiilor neexplodate.

„Pirotehnicianul nu își permite să greșească. În această profesie, o singură greșeală poate fi fatală”, se arată în mesajul publicat de ISU Iași pe platforma Facebook.

Instituția subliniază că astfel de intervenții presupun respectarea unor proceduri stricte de siguranță, evaluarea permanentă a riscurilor și experiență profesională.

Avertismentul ISU: Munițiile neexplodate pot rămâne periculoase timp de zeci de ani

În urma intervenției, pompierii au reamintit populației că elementele de muniție rămase din timpul conflictelor armate reprezintă un pericol major, chiar dacă au trecut mai multe decenii de la fabricarea sau utilizarea acestora.

ISU Iași recomandă persoanelor care descoperă obiecte ce ar putea fi muniții neexplodate să nu le atingă, să nu le lovească și să nu încerce să le deplaseze.

De asemenea, este interzisă demontarea acestora sau introducerea lor în foc.

Cetățenii trebuie să se îndepărteze de locul descoperirii, să împiedice apropierea altor persoane și să anunțe imediat autoritățile prin apelarea numărului unic de urgență 112.

„Muniția rămasă neexplodată reprezintă un pericol real, chiar și după trecerea mai multor decenii”, avertizează reprezentanții ISU Iași.

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