Proiectile neexplodate, scoase la iveală de lucrările de pe Centura Bucureștiului. Pirotehniștii au intervenit de urgență

La fața locului au fost trimiși pirotehniști, care au cercetat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță.

Descoperirea a fost făcută de muncitorii care efectuau lucrări în zonă, potrivit unui comunicat al autorităților.

Proiectile de artilerie de diferite calibre

După sesizarea situației, în zonă au intervenit echipe specializate din cadrul Detașamentului Pirotehnic al Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență – USISU.

Specialiștii au început operațiunile de cercetare, identificare și asanare a terenului, pentru a stabili dacă în zona lucrărilor se mai află și alte elemente care ar putea reprezenta un pericol.

Verificările au dus la descoperirea unor proiectile de artilerie de diferite calibre, precum și a altor elemente de muniție rămase neexplodate.

Muniția urmează să fie distrusă

Elementele descoperite au fost ridicate de specialiști în condiții de siguranță și urmează să fie depozitate până la distrugerea lor, operațiunea urmând să se desfășoare conform procedurilor specifice aplicabile muniției neexplodate.

Autoritățile au reiterat cu această ocazie regulile care trebuie respectate în cazul descoperirii unor proiectile, grenade sau a altor obiecte despre care există suspiciunea că ar putea reprezenta muniție.

Cetățenilor li se recomandă să nu atingă astfel de obiecte, să nu încerce să le mute și, mai ales, să nu le transporte.

Persoanele care descoperă muniție sau obiecte care seamănă cu elemente de muniție trebuie să se îndepărteze din zona respectivă și să anunțe imediat situația prin numărul unic de urgență 112.

Intervenția pirotehnică de pe Șoseaua de Centură a Capitalei a avut loc în contextul lucrărilor de lărgire a benzilor de circulație, muniția fiind scoasă la iveală chiar în timpul lucrărilor executate în teren.