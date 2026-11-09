Ursula von der Leyen vine luni la București, pe fondul atacurilor cu drone din Marea Neagră

Ursula von der Leyen va fi primită de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, luni, la ora 15:30. Cei doi vor avea o întrevedere tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale și de declarații de presă comune.

Președinta Comisiei Europene se va întâlni apoi și cu premierul Luca Niculescu.

Ursula von der Leyen va merge marți în Bulgaria, iar miercuri va participa, în Turcia, la Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP31).

Deplasarea șefei Comisiei Europene în România și Bulgaria, înaintea participării la reuniunea din Turcia, are loc în urma unei serii de atacuri cu drone asupra navelor din Marea Neagră, care au accentuat preocupările privind securitatea pe flancul estic al NATO, scrie POLITICO.

Cea mai periculoasă rută maritimă din lume

„Este acum cea mai periculoasă rută maritimă din lume”, a declarat un oficial european citat de publicație.

Cel puțin șapte nave comerciale ar fi fost lovite de drone în Marea Neagră luna trecută, atacuri soldate cu moartea a doi marinari.

POLITICO notează că NATO își intensifică supravegherea asupra Mării Negre în urma atacurilor asupra navelor comerciale. Potrivit postului bulgar bTV, marți au fost observate avioane de recunoaștere italiene, britanice și americane care desfășurau misiuni simultane deasupra regiunii, în timp ce Franța a prelungit staționarea unui avion de patrulare maritimă în România.