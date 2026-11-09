Ce s-ar putea schimba în Spania dacă Partidul Popular ajunge la guvernare: Un reprezentant al PP propune TVA zero la alimente și noi măsuri pentru pensii

Partidul Popular din Spania propune eliminarea TVA pentru alimentele de bază pe perioada inflației ridicate, dublarea deducerilor fiscale pentru copii și un audit al cheltuielilor publice, dacă va ajunge la guvernare după alegerile din 29 noiembrie.