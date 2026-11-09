Ce s-ar putea schimba în Spania dacă Partidul Popular ajunge la guvernare: Un reprezentant al PP propune TVA zero la alimente și noi măsuri pentru pensii

Alberto Nadal, responsabilul pentru economie și dezvoltare durabilă al Partidului Popular (PP), a prezentat câteva dintre măsurile pe care formațiunea condusă de Alberto Núñez Feijóo intenționează să le aplice dacă va câștiga alegerile generale, notează El Economista.
Una dintre principalele priorități este reducerea presiunii asupra bugetelor familiilor, afectate de scumpiri și de creșterea impozitelor. Nadal susține că prețurile au crescut cu 28% în Spania din 2018, iar coșul cu alimente de bază, inclusiv produsele proaspete, s-a scumpit cu 40%. Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.