Sorin Grindeanu vrea o discuție cu Luca Niculescu: „Nu vom da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate, de tip Bolojan” | PSD, „dezamăgit” de Nicușor Dan | „Cuvinte apreciative” pentru premierul desemnat

UPDATE. Sorin Grindeanu, după ședința PSD: „Nu vom da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate, de tip Bolojan”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, după ședința partidului în care a fost analizată desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, că social-democrații sunt nemulțumiți de decizia președintelui Nicușor Dan de a nu încredința PSD mandatul de formare a Guvernului.

Grindeanu a spus că Niculescu este „o persoană decentă, profesionistă, echilibrată” și că PSD îi va asculta viziunea înainte de a decide dacă susține viitorul Guvern.

Acesta a mai spus că, în ședința de marți, membrii conducerii PSD și-au exprimat „revolta” și „dezamăgirea” față de decizia președintelui.

„O primă discuție în interiorul PSD despre noua propunere de prim-ministru a președintelui. Trebuie să vă spun ceea ce cred că era evident. Toți colegii mei și-au exprimat revolta, dezamăgirea că președintele, în loc să ia decizia firească și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social-Democrat, a continuat să facă experimente politice”, a declarat liderul PSD.

„Cred că sunt șapte ani de când dreapta este la putere, fără să câștige nici măcar un rând de alegeri în România. Nici măcar un rând, subliniez. Din 2019, de când a venit urmarea unei moțiuni de cenzură, Ludovic Orban prim-ministru. Sunt șapte ani în care n-au câștigat niciun rând de alegeri, dar au fost non-stop la putere. În toată această perioadă s-a ajuns, sau după această perioadă s-a ajuns, ca aproape 90% dintre români să spună că țara merge într-o direcție greșită. În acest moment, din perspectiva noastră, niciun român nu uită că, sub mandatul lui Elie Bolojan, economia României a fost distrusă, puterea de cumpărare a românilor efectiv s-a prăbușit, firmele s-au închis sau se închid, iar investițiile de asemenea au scăzut dramatic.”

Grindeanu, despre Luca Niculescu: „N-am decât cuvinte apreciative”

În ceea ce îl privește pe Luca Niculescu, liderul PSD a spus că este „o persoană decentă, profesionistă, echilibrată”.

„Legat de domnul Luca Niculescu, pot să vă spun că, din interacțiunile pe care noi le-am avut, n-am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum a fost și cum este cel de aderare a României la OCDE”, a declarat Grindeanu.

El a mai spus însă că experiența profesională a lui Luca Niculescu nu este „suficientă” pentru ca partidul să decidă susținerea Guvernului”.

„Doar că acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social-Democrat îi reprezintă. Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR.”

PSD îi dă lui Grindeanu mandat larg de negociere

Președintele partidului a mai spus că a primit un mandat larg pentru discuțiile cu Luca Niculescu. El a precizat că prima etapă va fi ascultarea viziunii premierului desemnat.

„În acest sens, le-am cerut colegilor mei, astăzi, un mandat pentru a-l asculta, mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Am spus și ieri, după desemnare, că Partidul Social-Democrat nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. În urmă cu un an, românii au votat pentru o economie stabilă, pentru creșterea nivelului de trai.”

Potrivit acestuia, partidul lucrează de aproximativ două-trei săptămâni la propriul program de guvernare, iar acesta va fi unul dintre principalele subiecte discutate cu Niculescu.

„Prin urmare, este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD. În paranteză, fie spus, să știți că colegii mei lucrează de vreo două, trei săptămâni la programul de guvernare. De aceea pot să vă spun că discuția aceasta, și-l avem gata, este una extrem de serioasă și este, de fapt, principală discuție pe care noi o vom avea, sau principalul subiect pe care îl vom discuta cu domnul Luca Niculescu.”

Grindeanu acuză Guvernul Bolojan de măsuri „falimentare”

„În schimb, în acest an și trei luni, românii au fost supuși unei sărăcirii, aș numi-o chiar agresive. Un exemplu, dacă vreți, l-am văzut zilele acestea. O companie Fanion pentru țara noastră, Dacia, care, până la urmă, este un brand național, este nevoită să oprească producția tocmai din cauza unor măsuri falimentare ale guvernului Bolojan, sau luată de Bolojan.”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a declarat însă că partidul nu va susține continuarea măsurilor de austeritate asociate fostului Guvern Bolojan.

„Pentru că aici e vorba de schimbarea direcției în care merge România, nu despre câte ministere are un partid sau altul. Da, este prioritar să avem o rectificare bugetară, este prioritar să avem un guvern stabil, să avem un buget pentru 2027 discutat al unui acesta și aprobat al unui acesta, cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului, cu respectarea tuturor angajamentelor financiare pe care România le-a luat în ultimii ani. Dar în niciun caz, Partidul Social-Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate, de tip bolojan, reîmpachetate altcumva”

Grindeanu: „Acest lucru nu ar face decât să ne ducă și mai aproape de anticipate”

Președintele PSD a spus, de asemenea, că „acest lucru nu ar face decât să ne ducă și mai aproape de anticipate, asta este evaluarea noastră”.

„De aceea, decidenții să se gândească la români și la nevoile presante ale lor, ale economiei și ar trebui să pună mai presus interesele țării decât micile orgolii politice.”, a adăugat el.

„Vreau să vă spun în încheiere că mandatul acesta pe care l-am cerut colegilor mei, l-am primit în unanimitate. Așa că, zilele viitoare, probabil vom avea aceste discuții, nu sigur, vom avea aceste discuții cu domnul Luca Niculescu.”, a spus Grindeanu.

UPDATE. PSD, împărțit după desemnarea lui Luca Niculescu. Simonis și Dîncu vorbesc despre Opoziție, Zamfir susține un guvern temporar

În PSD s-au conturat deja două tabere bine definite după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier.

O parte dintre liderii social-democrați susțin participarea la o formulă de guvernare care să deblocheze criza politică, în timp ce alții consideră că partidul ar trebui să meargă în opoziție.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, se află în tabăra favorabilă unei soluții de guvernare și a susținut varianta „unui guvern de șase luni care să deblocheze situația”, potrivit informațiilor MEDIAFAX.

De cealaltă parte, Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, a transmis că „asocierea cu Nicușor Dan a început să ne dăuneze” și că, după mai multe nominalizări considerate de el de dreapta, PSD nu ar trebui să se teamă nici de opoziție, nici de alegeri anticipate.

Vasile Dîncu a avut o poziție și mai tranșantă, afirmând, potrivit aceleiași surse: „Aseară, Nicușor Dan a trimis PSD în opoziție”.

Știrea inițială

Conducerea PSD urmează să îi acorde liderului partidului, Sorin Grindeanu, un „mandat larg” pentru negocierile cu premierul desemnat Luca Niculescu, au declarat surse politice pentru G4Media.

Ședința Biroului Permanent Național al PSD este în desfășurare la ora publicării acestui articol. La ora 16:00, Sorin Grindeanu este așteptat să iasă și să anunțe concluziile ședinței. Conducerea partidului s-a reunit de la ora 14.00, la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

Potrivit surselor citate, liderii PSD nu vor vota în această etapă dacă îl susțin sau nu pe Luca Niculescu. Aceștia urmează să voteze un mandat larg de discuții pentru Sorin Grindeanu, care va negocia cu premierul desemnat.

După discuțiile cu Luca Niculescu, conducerea PSD va decide care va fi poziția partidului în continuare.

Sorin Grindeanu a avut o primă reacție publică luni seara, după desemnarea lui Luca Niculescu. Dincolo de declarațiile politice, liderul PSD nu a respins din start varianta unui Guvern condus de Niculescu, dar a spus că, în cazul în care acesta va continua politicile lui Ilie Bolojan, singura variantă rămasă ar fi organizarea alegerilor anticipate.

El a mai precizat că PSD se va reuni în Biroul Permanent Național pentru a analiza propunerea, adăugând că „PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică”.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit”, a scris Sorin Grindeanu, luni seară, pe pagina sa de Facebook.