PSD decide în ședința BPN dacă va susține guvernul Niculescu. Marinescu: Nu vom vota dacă PSD nu face parte

Radu Marinescu a declarat că desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier reprezintă un atribut constituțional al președintelui și a precizat că îl cunoaște pe diplomatul desemnat.

„Este atributul președintelui. Îl cunosc pe domnul Luca Niculescu, este un om de calitate profesională, morală, intelectuală”, a spus parlamentarul PSD Radu Marinescu, înainte de a intra în ședința Biroului Politic Național al PSD, unde se va decide dacă partidul îl va susține pe Niculescu.

Marinescu a subliniat însă că, pentru PSD, importantă este posibilitatea de a colabora cu viitorul premier în vederea aplicării soluțiilor pe care partidul le consideră necesare pentru țară.

„Există o insatisfacție” că Sorin Grindeanu nu a fost desemnat

Întrebat despre faptul că președintele nu l-a desemnat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier, Marinescu a recunoscut că există o nemulțumire în partid.

„Sigur că există o insatisfacție a Partidului Social-Democrat că această persoană nu a fost domnul Sorin Grindeanu”, a declarat el.

Marinescu a spus însă că partidul va avea în continuare o atitudine constructivă și va analiza dacă poate exista o colaborare în contextul noii nominalizări.

„Să încercăm, în contextul acestei nominalizări, să vedem dacă se poate colabora pentru redresare economică și pentru un guvern stabil”, a afirmat Radu Marinescu.

PSD nu susține un guvern din care nu face parte

Întrebat de jurnaliști dacă social-democrații ar putea susține un guvern tehnocrat, Marinescu a spus că subiectul va fi discutat în partid, dar a precizat clar care este poziția sa în privința participării PSD la viitorul Executiv.

„Opțiunea noastră este să existe cât mai repede un guvern, însă unul care să aibă în vedere și programul și ideile social-democrate și, așa cum am arătat, nu vom susține un guvern din care PSD să nu facă parte”, a declarat acesta.

Marinescu, despre alegerile anticipate: „Să nu facem scenarii acum”

Radu Marinescu a evitat să se pronunțe asupra unui scenariu care ar presupune simultan suspendarea președintelui și organizarea de alegeri anticipate.

„Haide să nu facem scenarii acum. Din perspectivă constituțională, foarte multe lucruri sunt posibile”, a spus parlamentarul PSD.

El a atras atenția că alegerile anticipate ar presupune un interval de timp în care România ar putea rămâne cu un guvern interimar, fără posibilitatea adoptării unor măsuri concrete.

„Alegerile anticipate sunt posibile, numai că, știți cu toții, asta înseamnă un interval în timp destul de prelungit, situația în care țara va avea tot un guvern interimar, fără posibilitatea unor soluții concrete”, a explicat Marinescu.

„Nu cu orice fel de guvern”

În contextul situației economice, social-democratul a insistat că România are nevoie de un executiv funcțional, dar nu de unul format indiferent de condiții.

„Este un truism că avem nevoie de un guvern. Nu cred că trebuie să mai constatăm acest lucru. Nu orice fel de guvern”, a afirmat Radu Marinescu.

Potrivit acestuia, viitorul Executiv trebuie să fie responsabil, să contribuie la redresarea economică și la stabilizarea socio-economică a țării.

„Din perspectiva noastră, repet, este nevoie de un guvern, dar de un guvern responsabil, un guvern care să realizeze redresarea economică, care să stabilizeze socioeconomic țara și care să ne ducă spre o perspectivă favorabilă”, a conchis Radu Marinescu.