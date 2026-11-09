Cristela Georgescu contestă argumentele procurorilor pentru prelungirea arestului preventiv a lui Călin Georgescu, apărute în presă. „Mandatul de supraveghere viza doar spațiul public”

Într-un videoclip încărcat pe contul de Facebook al lui Călin Georgescu, soția acestuia spune că „mandatul de supraveghere autoriza interceptarea și fotografierea noastră numai în spațiul public, nu în locuința noastră”.

Cristela Georgescu a precizat încă o dată că „nici avocații noștri, nici noi, familia, nu am primit documentul în mod oficial, doar presa”.

„Dacă a fost intenționat sau nu, asta vă las să judecați singuri”, a adăugat soția fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Luni, Tribunalul București judecă cererea de înlocuire a arestării preventive a lui Călin Georgescu cu arest la domiciliu sau control judiciar.

„Dacă presa are acces la documente judiciare înainte a apărării și a celor implicați, are și minima obligație de bună credință de a prezenta întreaga imagine, nu doar o versiune selectivă în care un om nevinovat e prezentat ca infractor”, continuă Cristel Georgescu.

S upravegherea audio-video și fotografierea, în baza unui mandat în spațiul public

Aceasta spune că „procurorii au invocat presupusa tentativă de distrugere a aparaturii de supraveghere din casa noastră, drept comportament infracțional și argument principal pentru prelungirea arestării preventive. Dar, din motivația apărută în presă, citim că supravegherea audio-video și fotografierea au fost autorizate în baza unui mandat exclusiv în mediul public, nu în casa în care trăim împreună cu copiii noștri minori”.

„Curta de Apel a primit acest mandat la dosar și l-a considerat «concludent și util» pentru soluționarea contestației. Acestea sunt cuvintele judecătorilor. Dar unde este atunci analiza acestei probe în motivație? Și cum se împacă acuzațiile din nou dosar penal cu faptul că supravegherea era autorizată doar în mediul public? Până la urmă, au existat asemenea aparate în casa noastră? Dacă da, în baza cărui mandat au fost instalate? Iar dacă nu, ce aparatură urma să fie perturbată sau distrusă încât să justifice un nou dosar penal? Nu găsesc nicio prezentare explicită a acestor aspecte în motivația dată presei”, continuă soția lui Călin Georgescu.

Ea mai afirmă că, „în motivație la pagina 29, Curtea de Apel constată că noile acuzații informatice nu ating în acest moment pragul suspiciunii rezonabile necesar pentru a justifica măsura preventivă”.

„Atunci, de ce această concluzie a judecătorilor nu primește aceeași atenție în presă cum primesc acuzațiile procurorilor?”, a conchis Cristela Georgescu.