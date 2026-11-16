Intervenție de salvare a unui turist blocat în zona Vârfului Omu

Misiunea s-a desfășurat în condiții dificile, cu zăpadă, gheață și vizibilitate redusă. Salvamontiștii au intervenit pentru a-l coborî în siguranță pe turist până la stația de telecabină, informează Salvamont Prahova, într-un comunicat publicat, luni, pe Facebook.

„Recomandăm turiștilor să nu subestimeze condițiile montane de iarnă! Echiparea corespunzătoare, informarea prealabilă și adaptarea traseului la condițiile meteo sunt esențiale pentru siguranța deplasării pe munte”, transmite sursa citată.

Salvamontiștii le reamintesc turiștilor că toate traseele turistice montane de altitudine sunt închise în sezonul de iarnă.