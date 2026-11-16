Prima pagină » Social » Intervenție de salvare a unui turist blocat în zona Vârfului Omu

Intervenție de salvare a unui turist blocat în zona Vârfului Omu

Luni, salvatorii montani de la baza Baba Mare a intervenit pentru recuperarea unui bărbat aflat în zona Vârfului Omu, potrivit Salvamont Prahova.
Intervenție de salvare a unui turist blocat în zona Vârfului Omu
Sursă foto: Salvamont Prahova
Daiana Rob
16 nov. 2026, 17:42, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Misiunea s-a desfășurat în condiții dificile, cu zăpadă, gheață și vizibilitate redusă. Salvamontiștii au intervenit pentru a-l coborî în siguranță pe turist până la stația de telecabină, informează Salvamont Prahova, într-un comunicat publicat, luni, pe Facebook. 

„Recomandăm turiștilor să nu subestimeze condițiile montane de iarnă! Echiparea corespunzătoare, informarea prealabilă și adaptarea traseului la condițiile meteo sunt esențiale pentru siguranța deplasării pe munte”, transmite sursa citată. 

Salvamontiștii le reamintesc turiștilor că toate traseele turistice montane de altitudine sunt închise în sezonul de iarnă.

 

Recomandarea video

Presa din Ungaria despre regionalizarea din România: Maghiarii din Harghita și Covasna ar putea ajunge minoritari în propriul județ
G4Media
„Prea mult!” » Un fotomodel a apărut într-o ținută interzisă la meciul din weekend!
GSP.ro
George Simion e din nou tată. Ilinca a născut o fetiță, în urmă cu puțin timp. Ce nume au ales cei doi pentru cel mai nou membru al familiei
Gandul
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această majorare și care este singura condiție
Cancan
Soția l-a lăsat acasă pe Messi cu trei copii și a plecat să facă bani la Machu Picchu, deși a strâns deja singură 20 milioane de dolari!
Prosport
Ministerul Justiției a reacționat după ce Libertatea a scris că „statul român a eșuat” în cazul Alinei Apostol, românca închisă de 9 ani în China comunistă
Libertatea
Cum faci salată de boeuf de post la fel de gustoasă ca cea clasică. Secretul pentru o maioneză cremoasă fără ou
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor