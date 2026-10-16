Ucraina pregătește o campanie mai puternică de drone pentru a paraliza aeroporturile din Rusia

Ucraina se pregătește să intensifice atacurile cu drone asupra aeroporturilor rusești, cu ajutorul unor aparate ghidate de inteligență artificială, care pot evita sistemele de apărare antiaeriană, lovind infrastructura aviatică, potrivit revistei The Atlantic.

Operațiunea, care poartă numele de cod „M&Ms”, a fost dezvoltată sub coordonarea fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov.

Planul prevede folosirea unor drone mici și ieftine, capabile să navigheze și să identifice ținte fără intervenția unui operator uman, potrivit a două surse care cunosc proiectul.

Dronele ar urma să fie programate cu hărți detaliate și imagini ale țintelor. Calculatoarele de la bord ar compara imaginile înregistrate în timp real cu datele stocate, pentru a găsi obiectivul.

După identificarea țintei, drona ar plonja spre aceasta și ar exploda, fără să mai fie necesară confirmarea unui operator, potrivit raportului.

Oficialii ucraineni au declarat pentru The Atlantic că această noua operațiune ar urma să fie mult mai agresivă decât altele care au existat în trecut.

Dronele nu ar depinde de informațiile furnizate de serviciile secrete americane și ar putea intra în curând în producție de masă.

Un oficial ucrainean a precizat că un prototip a fost deja folosit în luptă în regiunea Donbas, deși dezvoltarea continuă. Până acum, aceste drone nu au fost folosite împotriva aeroporturilor rusești.

Atacurile cu drone au provocat întârzieri și anulări de zboruri în Rusia

Campania actuală a Ucrainei a perturbat deja traficul aerian din zona Rusiei.

În perioada 3-9 octombrie, aeroporturile rusești au anulat 345 de zboruri, înregistrând întârzieri pentru aproape 4.000 de curse. Unii pasageri au fost nevoiți să aștepte 10 ore sau chiar mai mult.

Pe 10 octombrie, alte 692 de zboruri au avut întârzieri, iar 93 au fost anulate. Pe 14 octombrie, 238 de zboruri au fost întârziate și 124 au fost anulate.

Potrivit raportului, aeroporturile din Moscova au fost închise, în medie, aproximativ trei ore pe zi.

Nici avionul președintelui rus Vladimir Putin nu ar fi putut ateriza la Moscova pe 9 octombrie, în timp ce acesta se întorcea din Turkmenistan. Două dintre cele patru aeroporturi ale capitalei au fost închise timp de șapte ore din cauza unui atac cu drone.

Companiile aeriene internaționale ar putea reconsidera zborurile către Moscova

Închiderea aeroporturilor pentru perioade mai lungi ar putea determina companiile aeriene internaționale, precum Turkish Airlines și Emirates, să își regândească zborurile către Moscova.

O astfel de decizie ar putea afecta foarte serios una dintre legăturile importante dintre elita politică rusească și restul lumii.

Potrivit relatărilor, planul privind intensificarea atacurilor cu drone i-a fost prezentat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la începutul anului 2026.

Deși acesta a spus că este îngrijorat de riscurile pentru avioanele civile, pasageri și angajații aeroporturilor, el a permis continuarea pregătirilor, potrivit unui material publicat anterior de The Atlantic.