Volodimir Zelenski, primele concluzii după discuția cu Costa și von der Leyen: „Apreciem faptul că tot ceea ce convenim este pus în aplicare”

Sprijinul pentru sectorul energetic al Ucrainei, consolidarea apărării aeriene și deschiderea noilor grupuri de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană au fost subiectele discutate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În urma întâlnirii de la Bruxelles, Zelenski a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că s-a discutat, mai ales, despre „nevoile noastre în domeniul energiei și al apărării aeriene”.

„Apreciem faptul că tot ceea ce convenim este pus în aplicare cu promptitudine. Astăzi am discutat despre asistență suplimentară, în primul rând pentru nevoile noastre în domeniul energiei și al apărării aeriene. Am abordat sprijinul pentru reziliența noastră financiară, inclusiv pentru anul viitor, și ne-am coordonat eforturile pe parcursul integrării europene”, a declarat Volodimir Zelenski pe Facebook.

Ucraina vrea deschiderea tuturor grupurilor de capitole de negociere până la sfârșitul anului

Un alt subiect important al întâlnirii a fost parcursul european al Ucrainei. Președintele a salutat deschiderea unor noi grupuri de capitole de negociere în această săptămână.

„Este important că, în această săptămână, au fost deschise noi grupuri de capitole de negociere. Depunem eforturi pentru a le deschide și pe cele două rămase până la sfârșitul anului”, a transmis președintele ucrainean.

Procesul de aderare la UE presupune negocieri pe mai multe domenii, în cadrul cărora Ucraina trebuie să își alinieze legislația și instituțiile la regulile europene.

Zelenski afirmă că Rusia nu dă semne că vrea să încheie războiul

În același mesaj, președintele ucrainean a spus că nu există momentan semnale din partea Rusiei referitor la dorința sa de a pune capăt războiului.

Declarația vine în contextul în care liderii statelor membre ale Uniunii Europene discută situația Ucrainei în cadrul reuniunii Consiliului European de vineri.

Vizita aceasta scurtă la Bruxelles a președintelui ucrainean include și o serie de întrevederi bilaterale cu lideri europeni.