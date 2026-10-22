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Premierul Luca Niculescu, la prima ședință CSAT de la preluarea mandatului. Ședința s-a încheiat. Care sunt concluziile

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit joi, pentru prima dată de la preluarea mandatului, cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg. În aceeași zi, de la ora 18:00 participă la ședința CSAT.
Premierul Luca Niculescu, la prima ședință CSAT de la preluarea mandatului. Ședința s-a încheiat. Care sunt concluziile
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Sursa foto: Administrația Prezidențială
Andrei RachieruMaria Nițu
22 oct. 2026, 19:20, Politic
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UPDATE Concluziile ședinței

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă joi de președintele Nicușor Dan, s-a încheiat, iar la finalul reuniunii Administrația Prezidențială a transmis un comunicat cu principalele concluzii ale discuțiilor.

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Potrivit comunicatului, membrii CSAT au analizat măsurile necesare pentru consolidarea securității maritime și protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră, în contextul intensificării incidentelor cu drone și al amenințărilor la adresa navigației comerciale.

Printre prioritățile stabilite se numără dezvoltarea capacităților de supraveghere maritimă, combaterea minelor marine și îmbunătățirea intervenției împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național.

De asemenea, membrii CSAT au discutat despre consolidarea cooperării în cadrul NATO și intensificarea coordonării cu aliații riverani, inclusiv prin operaționalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră și extinderea rolului Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră în protejarea infrastructurii critice.

În cadrul ședinței au fost discutate și cele două cazuri grave de violență din școli.

UPDATE Ședința CSAT s-a încheiat

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), prima la care participă noul premier Luca Niculescu și membrii noului Cabinet, s-a încheiat.

Reuniunea a avut loc la Palatul Cotroceni, în contextul incidentelor recente din Marea Neagră. Pe agenda discuțiilor s-au aflat implicațiile de securitate ale acestor incidente și măsurile pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii maritime critice a României.

Concluziile ședinței urmează să fie comunicate oficial.

UPDATE Imaginile de la prima ședință CSAT la care a participat premierul Luca Niculescu

Știrea inițială

Premierul Luca Niculescu se va întâlni joi, de la ora 11:00, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, potrivit unui anunț al Biroului de presă al Guvernului. Este prima întâlnire a premierului cu un ambasador de la preluarea mandatului.

Până în prezent, în programul premierului nu este prevăzută nicio întâlnire cu ambasadori ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Tot joi, de la ora 18:00, premierul Luca Niculescu va participa la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Miercuri, Luca Niculescu a participat la ceremonia de predare-primire a mandatului de ministru al Afacerilor Externe de către Dan Neculăescu.

Șeful Guvernului i-a mulțumit fostei ministre Oana Țoiu pentru colaborare și i-a urat succes noului ministru, pe care l-a descris drept un diplomat de carieră cu experiență în dosarele strategice și de securitate ale României.

„Pentru mine, MAE nu este doar o instituție fundamentală a statului, ci și locul în care am lucrat ani de zile, ca ambasador și apoi ca secretar de stat pentru aderarea la OCDE”, a transmis Niculescu, pe Facebook.

„Știu din proprie experiență câtă muncă, câtă răbdare și câtă discreție se află în spatele fiecărui succes diplomatic. Și cred că oamenii aceștia merită mai multă recunoaștere decât primesc de obicei”, a precizat acesta.

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