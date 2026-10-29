Google lansează Gemini 4 Carbon, un AI capabil să descopere și să exploateze vulnerabilități informatice. De ce accesul este restricționat

Anunțat miercuri, 28 octombrie, Gemini 4 Carbon este prezentat de Google drept cel mai performant model AI al companiei. Acesta a fost dezvoltat pentru programare avansată, analiza sistemelor informatice și rezolvarea unor probleme tehnice complexe. Spre deosebire de chatboturile obișnuite, Carbon poate executa sarcini succesive timp de mai multe zile, inclusiv identificarea cauzelor unor erori și modificarea codului necesar remedierii lor.

Poate identifica și exploata vulnerabilități informatice

Potrivit rezultatelor comunicate de Google, Gemini 4 Carbon a obținut un scor de 88,2% la SEC-bench Pro, un test care evaluează capacitatea modelelor AI de a descoperi vulnerabilități în aplicații software reale.

La ExploitGym, unde este testată capacitatea de exploatare a vulnerabilităților, modelul a înregistrat 54,8%. Carbon a obținut și 71% la CWE-bench, evaluare dedicată remedierii problemelor de securitate prin modificarea codului.

Aceste rezultate descriu performanța în teste specifice, realizate fără mecanismele obișnuite de protecție ale modelului. Ele nu înseamnă că sistemul poate compromite orice aplicație sau infrastructură informatică. Google susține că noul model generează cod securizat cu o rată de succes de peste două ori mai mare decât Gemini 4 Argon, lansat cu două săptămâni înainte.

De ce Google nu oferă acces public la Gemini 4 Carbon

Capacitatea de a identifica și exploata vulnerabilități ridică și probleme privind folosirea tehnologiei în scopuri malițioase. Din acest motiv, Google a decis să introducă modelul treptat, începând cu un grup selectat de specialiști în securitate cibernetică.

Accesul va fi extins ulterior către parteneri de încredere prin programul Fairwind, pe măsură ce compania evaluează mecanismele de protecție împotriva utilizării abuzive. Google participă și la procesul voluntar de testare a modelelor AI înainte de lansare, organizat în colaborare cu autoritățile americane.

Compania afirmă că Gemini 4 Carbon a obținut o rată de succes de 0% pentru atacurile testate într-un benchmark dedicat manipulării modelelor prin instrucțiuni ascunse. Rezultatul nu reprezintă însă o garanție de protecție împotriva tuturor atacurilor posibile.

Când va putea fi utilizat și cât va costa

Google intenționează să extindă disponibilitatea Gemini 4 Carbon către dezvoltatori, companii și utilizatori obișnuiți, fără să anunțe deocamdată o dată exactă. Prețul introductiv va fi de 2 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 10 dolari pentru un milion de tokenuri generate.

După încheierea perioadei promoționale, tarifele vor crește la 4, respectiv 20 de dolari. Până la extinderea accesului, modelul va fi testat de partenerii selectați, iar Google va continua ajustarea mecanismelor sale de securitate.