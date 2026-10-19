Rachete cu rază lungă și zeci de mii de militari. Japonia și SUA au început exercițiul militar „Keen Sword”

Exercițiul „Keen Sword” are loc în mai multe regiuni ale Japoniei, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Tokyo și Beijing, notează AFP.

Rachete Type 25 capabile să atingă apele din jurul Taiwanului

Pentru prima dată de la sosirea lor în Japonia, la începutul acestui an, rachetele ghidate Type 25 vor fi desfășurate în afara garnizoanei din prefectura Kumamoto, pe insula Kyushu.

Rachetele Type 25 au o rază de acțiune de 1.000 de kilometri și pot atinge apele din apropierea Taiwanului. Armata va testa procedurile de lansare simulate într-un scenariu de atac asupra unor nave pe mare, însă nu va executa focuri reale, a transmis un purtător de cuvânt al p Statului Major Comun al Japoniei.

Tehnică militară adusă de Statele Unite

La rândul lor, pușcașii marini americani vor trimite în prefectura sudică Okinawa sistemul robotizat de rachete antinavă NMESIS, alături de sistemul integrat de apărare antiaeriană MADIS.

Șeful Statului Major Reunit, Hiroaki Uchikura, a transmis: „Având în vedere caracteristicile geografice și operaționale diverse ale regiunii de sud-vest, considerăm că este esențial să avem capacitatea de a desfășura forțe rapid și flexibil. Faptul că exercițiul a atins o amploare apropiată de nivelul maxim reflectă atât o percepție accentuată a crizei, cât și o nevoie pronunțată de instruire”.

Tensiuni diplomatice cu Beijingul

Manevrele la scară largă survin pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale dintre Japonia și China. Tensiunile s-au accentuat după ce premierul Sanae Takaichi a sugerat la sfârșitul anului 2025 că Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Taiwanului, insulă pe care Beijingul o revendică.