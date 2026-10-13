O insulă rămâne fără apă, în timp ce centrele de date consumă resurse uriașe. Localnicii au ieșit în stradă

Aproximativ 300 de locuitori ai insulei indoneziene Batam au pătruns într-un complex care găzduiește centre de date, protestând față de lipsa apei potabile. Oamenii susțin că robinetele lor au rămas uscate, în timp ce instalațiile din parcul digital Nongsa par să dispună de suficientă apă pentru răcirea serverelor, potrivit BBC.

„Nu a mai curs nicio picătură de apă la robinetele noastre de trei luni. Aveam o alimentare sigură până la apariția centrelor de date”, a declarat Dewi Susanti, una dintre protestatare.

Potrivit acesteia, localnicii depind acum de cisterne care distribuie apă „murdară, tulbure și urât mirositoare”.

Autoritățile dau vina pe secetă

Compania locală de distribuție a apei susține că încearcă să îmbunătățească aprovizionarea, dar nu a precizat dacă întreruperile sunt legate de consumul centrelor de date.

Agenția BP Batam, responsabilă de comerț și industrie, atribuie criza secetei prelungite și respinge acuzațiile potrivit cărora apa destinată locuințelor ar fi redirecționată către centrele de date.

Insula, cu aproximativ 1,3 milioane de locuitori, nu dispune de surse naturale de apă dulce și depinde de precipitațiile colectate în șase rezervoare artificiale.

Potrivit organizației de mediu Akar Bhumi Indonesia, rezervorul Nongsa, care alimentează comunitatea Bakau Serip, s-ar putea seca în decurs de o lună în lipsa ploilor.

Batam blackout 1 hari tanpa listrik,air,signal dut dut-tan dan penuh asap Esok bakalan banyak warga Batam yg OK akan mengungsi ke Singapura dan Malaysia. https://t.co/4F1Zd3163c — Sumatera Adil & Federal (@indepenSumatera) October 12, 2026

Câtă apă consumă centrele de date

Centrele de date au nevoie de cantități mari de apă pentru răcirea serverelor și prevenirea supraîncălzirii acestora.

Cercetările din SUA arată că un centru de date obișnuit consumă aproximativ 1,1 milioane de litri de apă zilnic, echivalentul consumului a circa 1.000 de gospodării americane.

Nu se știe însă câtă apă consumă efectiv centrele de date din Batam.

După protestele din august și septembrie, autoritățile le-au cerut companiilor să își construiască propriile instalații de desalinizare, în loc să folosească apa dulce din rezervoarele insulei.

Investiții de miliarde, în timp ce localnicii rămân fără apă

Autoritățile au aprobat zece centre de date în Batam, dintre care două funcționează deja în parcul Nongsa, iar un al treilea este în construcție. Alte proiecte așteaptă aprobarea.

Investițiile în centrele de date de pe insulă depășeau 6,7 miliarde de dolari la jumătatea anului 2026, stimulate inclusiv de cererea din Singapore.

Dezvoltarea rapidă a infrastructurii digitale îi îngrijorează însă pe localnici, care cer autorităților să acorde prioritate nevoilor populației.

„Nu faceți investiții de miliarde de rupii în timp ce oamenii obișnuiți sunt lăsați să sufere. Nu cerem nimic extravagant. Vrem doar să fie restabilită alimentarea cu apă”, a declarat un locuitor pentru BBC.