Mașină furată cu tot cu copil, în Olt. Șoferul nu avea permis și a făcut un accident

Polițiștii au constatat că suspectul nu deține permis de conducere, iar etilotestul a indicat 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mașina ar fi fost furată cu tot cu copilul aflat în interior

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 10 octombrie, în comuna Izvoarele, potrivit informațiilor transmise de IPJ Olt.

În jurul orei 08:00, Biroul Rutier al Poliției Municipiului Slatina a fost sesizat cu privire la producerea unui accident în localitate.

Din primele verificări ale anchetatorilor a rezultat că bărbatul de 59 de ani, domiciliat în comuna Izvoarele, ar fi sustras în scop de folosință un autoturism care staționa pe strada Furculești, în satul Alimănești.

Situația a devenit cu atât mai gravă cu cât, potrivit poliției, în momentul în care autoturismul ar fi fost luat, în interior se afla un minor.

Bărbatul ar fi condus mașina până la intersecția cu Drumul Județean 653, unde a pierdut controlul asupra acesteia și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Copilul a fost transportat la spital

În urma accidentului, minorul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Polițiștii au observat că bărbatul emana halenă alcoolică și l-au testat cu aparatul etilometru. Rezultatul indicat a fost de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge, necesare stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au mai arătat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Arestat preventiv pentru 30 de zile

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis și vătămare corporală din culpă.

În urma administrării probelor, polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, l-au reținut pentru 24 de ore în aceeași zi.

Pe 11 octombrie, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Slatina, iar instanța a admis propunerea formulată și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.