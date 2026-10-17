Scandal între actuala și fosta iubită. Bărbatul a făcut scandal, iar fiul său de 17 ani a lovit un polițist

Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 14:00, când polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Măldărești au fost solicitați să intervină pentru aplanarea unui conflict.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, în urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că între două femei, actuala și fosta concubină a unui bărbat de 47 de ani, ar fi izbucnit un conflict verbal. Cele două nu s-ar fi agresat fizic.

Situația ar fi degenerat în timpul intervenției polițiștilor. Bărbatul de 47 de ani ar fi devenit recalcitrant, iar fiul său, în vârstă de 17 ani, ar fi îmbrâncit unul dintre agenți și l-ar fi lovit cu pumnul în zona capului.

Polițistul nu a avut nevoie de transport de urgență la spital, însă urmează să fie examinat medical pentru stabilirea leziunilor suferite.

Polițiști și jandarmi, mobilizați la fața locului

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje din cadrul Poliției Orașului Horezu și al secțiilor de poliție arondate, precum și jandarmi. În cele din urmă, conflictul a fost aplanat.

Cei doi bărbați, în vârstă de 17 și 47 de ani, au fost conduși la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, la intervenție s-a deplasat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.