Kövesi, mesaj la finalul mandatului de la Parchetului European: „Au fost decizii dificile, eșecuri și bătălii care păreau imposibil de câștigat”

Kövesi a vorbit în mesajul său și despre importanța independenței justiției și despre rezultatele obținute în cei șapte ani de la numirea sa în fruntea instituției. Într-o postare pe LinkedIn, Kövesi afirmă că pleacă din funcție cu mândrie, recunoștință și încredere și că, în ciuda obstacolelor întâmpinate, ar face din nou aceeași alegere.

Fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție amintește că, în urmă cu șapte ani, a fost desemnată să conducă o structură judiciară fără precedent: primul parchet transnațional din istorie.

Kövesi susține că, la momentul numirii, existau numeroase îndoieli privind capacitatea procurorilor din state diferite de a lucra împreună, posibilitatea construirii unei instituții europene cu adevărat independente și șansele unui procuror din România de a reuși la nivel european.

„Profesionalismul nu are gen, competența nu are vârstă, iar integritatea nu are naționalitate”

În mesajul publicat vineri, Kövesi revine asupra scepticismului care a însoțit începuturile instituției.

„În urmă cu șapte ani, am fost numită să conduc ceva ce nu mai existase niciodată. Primul parchet transnațional din istorie. Existau îndoieli. Puteau procurorii din țări diferite să lucreze cu adevărat ca o singură echipă? Puteam construi un parchet european cu adevărat independent? Putea un procuror din România să reușească la nivel european?”, a scris Kövesi.

Aceasta afirmă că rezultatele obținute între timp reprezintă un răspuns la întrebările de atunci.

„Atunci nu zâmbeam. Dar acum zâmbesc. Pentru că profesionalismul nu are gen, competența nu are vârstă, iar integritatea nu are naționalitate”, a continuat procurorul-șef european.

Mii de dosare investigate și confruntări cu organizații criminale

Laura Codruța Kövesi descrie Parchetul European drept o instituție care a schimbat modul în care sunt investigate și urmărite penal infracțiunile financiare la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit acesteia, activitatea EPPO a inclus investigarea a mii de dosare, combaterea unor organizații criminale puternice și contestarea unor practici tolerate timp îndelungat.

„Astăzi, Parchetul European este o realitate. O instituție puternică, independentă, care a schimbat modul în care investigăm și urmărim penal criminalitatea financiară în întreaga Europă. Am investigat mii de cazuri, ne-am confruntat cu organizații criminale puternice și am contestat practici tolerate mult prea mult timp”, a transmis Kövesi.

Ea subliniază însă că rezultatele unei instituții judiciare nu pot fi evaluate exclusiv prin indicatori statistici.

„Justiția nu este un calcul cost-beneficiu. Cea mai mare realizare a noastră nu poate fi măsurată doar în cifre. Ea constă în demonstrarea faptului că integrarea europeană funcționează, că independența merită apărată și că nimeni nu ar trebui să fie mai presus de lege”, a afirmat aceasta.

„Am crescut sub comunism, când libertatea era un cuvânt periculos”

Unul dintre pasajele mesajului este dedicat semnificației personale pe care proiectul european o are pentru Laura Codruța Kövesi.

Aceasta leagă experiența copilăriei sale în România comunistă de valorile pe care afirmă că le-a apărat în timpul mandatului european.

„Am crescut sub comunism, când libertatea era un cuvânt periculos. Poate de aceea Europa nu a fost niciodată o idee abstractă pentru mine. A însemnat întotdeauna libertate, demnitate și posibilitatea unui viitor diferit”, a scris Kövesi.

Ea consideră că numirea în funcția de primul procuror-șef european i-a oferit ocazia de a contribui la consolidarea acestor valori.

„Să devin primul procuror-șef european mi-a oferit oportunitatea extraordinară de a da ceva înapoi. Și am dat tot ce am avut mai bun”, a adăugat aceasta.

Kövesi recunoaște că nu și-a îndeplinit toate obiectivele

În bilanțul său, Kövesi nu evită să vorbească despre dificultățile întâmpinate la conducerea EPPO.

Ea afirmă că mandatul a fost marcat de decizii complicate, obstacole și confruntări instituționale, unele dintre acestea părând, la un moment dat, imposibil de depășit.

„Acești șapte ani nu au fost ușori. Au existat decizii dificile, eșecuri și bătălii care uneori păreau imposibil de câștigat. Nu am realizat tot ceea ce speram. Dar nu am renunțat niciodată. Și nu am fost niciodată singură”, a transmis Kövesi.

Procurorul-șef european le-a mulțumit colegilor săi, cărora le atribuie un rol esențial în transformarea EPPO într-o instituție funcțională.

În opinia sa, experiența EPPO demonstrează că statele europene pot obține rezultate care păreau imposibile atunci când instituțiile lor cooperează.

„Împreună, am demonstrat că, atunci când europenii lucrează ca unul singur, pot realiza ceea ce odinioară părea imposibil. Pentru că Europa nu poate însemna slăbiciune”, a adăugat Kövesi.

Avertisment privind independența Parchetului European

La finalul mesajului, Laura Codruța Kövesi atrage atenția că independența unei instituții judiciare nu este garantată definitiv prin simpla sa înființare.

„Pe măsură ce îmi închei mandatul, plec cu mândrie, recunoștință și încredere. Dar și cu o convingere: construirea unei instituții independente este dificilă. Protejarea independenței sale este o responsabilitate permanentă. EPPO trebuie să rămână puternic datorită misiunii pe care o îndeplinește”, a afirmat aceasta.

Kövesi descrie conducerea Parchetului European drept cea mai mare onoare a carierei sale profesionale.

„A fost onoarea vieții mele profesionale să servesc drept primul procuror-șef european. Plec știind că am demonstrat că ceea ce odinioară părea imposibil este posibil. Și aș face totul din nou”, a transmis ea.