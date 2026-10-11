Darău trece în revistă proiectele de care mii de firme din țară beneficiază din bani europeni

„Am plătit integral peste 6 milioane de lei pentru modernizarea stațiunilor balneare. Investițiile totale depășesc 12 milioane de lei și înseamnă baze de tratament mai bune, aparatură medicală și locuri de muncă în comunitățile locale”, a fost un prim proiect menționat de Darău, în postarea sa publicată pe Facebook.

Ministrul Economiei a reamintit că Pădurea Craiului a fost desemnată a șaptea destinație ecoturistică a României, pentru frumusețea locurilor sale. Titlul va aduce după sine dezvoltare și venituri pentru oamenii din Bihor, potrivit ministrului.

Darău a pomenit și platforma PMAT, unde antreprenorii pot să depună dosare și pot primi notificări pentru documentația depusă, ceea ce îi scutește de mai puține drumuri la ghișeu pentru problemele administrative.

În ceea ce privește Turismul, Darău a menționat și campania de promovare la Sevillia unor destinații românești, între care Castelul Peleș, Transfăgărășanul, Maramureșul, fiind afișate unui public estimat la 71,7 milioane de expuneri.

Darău a precizat că s-au deschis înscrierile pentru Târgul național de artizanat și meșteșuguri, unde participanții selectați vor primi câte 2.500 de lei pentru transport și cazare.

De asemenea, ministrul a mai anunțat că au fost semnate 41 de acorduri de finanțare prin programul SME Eco-Tech. Potrivit acestuia, banii merg către firme care investesc în echipamente, tehnologii digitale și soluții mai eficiente pentru activitatea lor.

De asemenea, Darău a mai anunțat că termenul pentru actualizarea codurilor CAEN, a fost prelungit până în 25 martie 2027, pentru ca formalitatea administrativă a schimbării acestora să nu blocheze activitatea firmelor.

Ministrul a mai precizat că a livrat către Oficiul de Licențiere Industrială platforma PCUEL, ce va reprezenta „un singur punct electronic de acces pentru companiile care vor să obțină licență industrială unică”. Potrivit ministrului, aceasta se va putea obține în 180 de zile, „fără drumuri inutile pe la instituții și fără dosare cu șină”.