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Pădurea Craiului devine destinație ecoturistică. Irineu Darău: Aceasta este direcția în care trebuie să mergem cu turismul românesc

Pădurea Craiului, din județul Bihor, a primit statutul de destinație ecoturistică pentru următorii trei ani și se alătură astfel celorlalte șase destinații ecoturistice recunoscute din România, a anunțat miercuri ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.
Pădurea Craiului devine destinație ecoturistică. Irineu Darău: Aceasta este direcția în care trebuie să mergem cu turismul românesc
Sursa foto: Marian Ilie/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
07 oct. 2026, 20:04, Politic
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„Pădurea Craiului devine destinație ecoturistică și se alătură astfel celorlalte șase destinații ecoturistice recunoscute din România. Este un pas bun și un exemplu despre cum putem valorifica mai bine ceea ce avem”, a scris Irineu Darău într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că a semnat documentul prin care arealul Pădurea Craiului primește această recunoaștere.

Zona cuprinde localitățile Măgești, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Bratca, Bulz, Remeți, Căbești și Roșia, din județul Bihor.

„Nu este doar un titlu. Este recunoașterea unui model în care natura, patrimoniul, comunitățile locale și economia trebuie să se dezvolte împreună”, a subliniat Darău.

Ministrul a susținut că dezvoltarea unei destinații turistice nu depinde doar de frumusețea locului, ci și de administrare, infrastructură, servicii și promovare.

„Aceasta este direcția în care trebuie să mergem cu turismul românesc: să nu ne limităm la a spune că avem locuri frumoase, ci să construim în jurul lor destinații competitive, recognoscibile și responsabile”, a adăugat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Ministrul a arătat că dezvoltarea turismului trebuie să aducă beneficii directe și comunităților locale.

„Turismul trebuie să însemne mai mult pentru comunitățile care găzduiesc aceste destinații: mai mulți turiști înseamnă oportunități pentru antreprenorii locali, locuri de muncă și venituri care rămân în comunitate. Avem locuri extraordinare și trebuie să devenim tot mai buni la a le transforma în destinații”, a mai scris acesta.

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