România nu scapă de recesiunea tehnică. Economia, susținută de agricultură și construcții; scade consumul populației

În primul semestru, economia s-a contractat cu 1,6% pe seria ajustată sezonier.

Conform INS, PIB-ul estimat pentru trimestrul al doilea din 2026 a fost de aproximativ 529,7 miliarde de lei, în prețuri curente, pe seria ajustată sezonier. Comparativ cu trimestrul I din 2026, indicatorul nu a înregistrat nicio modificare în termeni reali.

Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, PIB-ul a scăzut cu 1,9% pe seria ajustată sezonier și cu 0,2% pe seria brută.

Economia a scăzut cu 1,6% în primul semestru

În perioada ianuarie-iunie 2026, Produsul Intern Brut a însumat aproximativ 1.035,7 miliarde de lei în prețuri curente, pe seria ajustată sezonier. În termeni reali, acesta a fost cu 1,6% mai mic decât în primul semestru din 2025.

Pe seria brută, PIB-ul din primul semestru a fost de aproximativ 907,2 miliarde de lei, în prețuri curente, ceea ce corespunde unei scăderi de 0,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ce scade, ce crește

Datele arată că evoluția economiei diferă în funcție de sectoarele de activitate. În trimestrul al doilea, construcțiile au înregistrat o creștere de 15,4% față de aceeași perioadă din 2025, iar agricultura, silvicultura și pescuitul au avansat cu 6,1%.

În schimb, industria a scăzut cu 3,9%, comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au consemnat o diminuare de 4,3%, iar tranzacțiile imobiliare au înregistrat o contracție de 8,3%, potrivit indicilor de volum calculați pe seria brută.

Consumul populației a continuat să scadă

Pe partea de utilizare a PIB, cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației au fost cu 3,1% mai mici în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, pe seria brută.

În același timp, formarea brută de capital fix, indicator care reflectă investițiile în active precum clădirile și echipamentele, a crescut cu 19,9%. Exporturile de bunuri și servicii au avansat cu 4%, iar importurile au crescut cu 3%.