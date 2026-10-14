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Grindeanu anunță decizia PSD: intră în Guvernul Niculescu. „Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii”

PSD a decis să intre la guvernare în viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu, a anunțat miercuri Sorin Grindeanu, după reuniunea Consiliului Politic Național al partidului.
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Oana Antipa
14 oct. 2026, 19:14, Politic
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Liderul social-democrat a justificat decizia prin situația economică pe care o consideră critică și a avertizat că prelungirea blocajului politic ar putea avea consecințe severe pentru finanțele țării.

„Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii”, a declarat Sorin Grindeanu, susținând că România are nevoie urgentă de un Executiv cu puteri depline.

Grindeanu: Prelungirea crizei politice, calea către un „faliment național”

Președintele PSD a afirmat că printre urgențele noului Executiv se numără asigurarea resurselor financiare pentru sistemul sanitar, precum și plata pensiilor și salariilor.

Grindeanu a prezentat un tablou extrem de pesimist al situației economice și a susținut că menținerea actualei situații politice ar produce costuri suplimentare considerabile.

„Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național”, a declarat liderul PSD.

Acesta a invocat analize ale Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale, afirmând că acestea ar indica o deteriorare rapidă a situației economice.

Grindeanu a susținut că menținerea Guvernului Bolojan în formula demisă și interimară ar putea genera, potrivit calculelor PSD, un impact bugetar suplimentar de cel puțin 60 de miliarde de lei, echivalent cu aproximativ 3% din PIB.

PSD estimează un risc de 50.000 de șomeri în plus

Liderul social-democrat a avertizat că, în lipsa unor măsuri ferme și a unei schimbări de direcție, România s-ar putea confrunta cu reducerea activității economice și cu majorarea costurilor de finanțare.

Printre riscurile enumerate de Grindeanu se află reducerea rezervelor valutare, creșterea cheltuielilor cu dobânzile și deprecierea cursului de schimb.

Aceste evoluții ar putea conduce, în opinia PSD, la apariția unei crize de lichiditate și la blocarea sau amânarea unor investiții.

„Din calculele noastre, aproximativ 50.000 de șomeri în plus”, a afirmat Grindeanu referindu-se la potențialele consecințe asupra pieței muncii.

El a mai susținut că actuala situație politică împiedică realizarea construcției bugetare pentru 2027 și că există întârzieri în absorbția fondurilor europene.

PSD dă undă verde participării la Guvernul Niculescu

În acest context, Consiliul Politic Național al PSD a aprobat participarea partidului la viitoarea guvernare.

„Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național”, a declarat Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, decizia a fost luată după analizarea programului de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Grindeanu susține că prioritățile cerute de social-democrați au fost incluse în documentul viitorului Cabinet.

Președintele PSD a anunțat existența a zece priorități solicitate de partid. Prima menționată în declarația transmisă este prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar.

Grindeanu a plasat astfel intrarea PSD la guvernare în primul rând în registrul urgenței economice, argumentând că formarea rapidă a unui Executiv funcțional este necesară pentru evitarea agravării situației financiare a României.

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