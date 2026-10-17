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Duel cu săbii între doi politicieni germani. Provocarea a venit după un scandal cu alcool

Doi politicieni ai formațiunii de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) urmează să se înfrunte sâmbătă într-un duel tradițional cu săbii, după ce anterior s-ar fi certat la o reuniune a partidului marcată de tensiuni și consum de alcool.
Duel cu săbii între doi politicieni germani. Provocarea a venit după un scandal cu alcool
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
17 oct. 2026, 09:18, Știri externe
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Cei doi susțin însă că duelul este o chestiune privată și nu reprezintă o modalitate de tranșare a disputelor politice.

Duel cu săbii între doi membri AfD

Matthias Büschges, oficial AfD din Köln, și Jeremy Franosch, consilier local al partidului în Düsseldorf, urmează să participe la o așa-numită „Mensur”, potrivit informațiilor publicate de t-online și preluate de Bild.

„Mensur” este un duel tradițional de scrimă practicat în mediul fraternităților studențești din spațiul german. Participanții poartă echipamente speciale de protecție, însă anumite părți ale capului și feței rămân expuse, astfel că asemenea confruntări se pot solda cu răni serioase.

Provocarea ar fi venit după ce Büschges și Franosch au avut un conflict la o reuniune AfD pentru stabilirea candidaților la alegerile regionale.

Potrivit presei germane, întâlnirea respectivă a degenerat, pe fondul consumului de alcool. Reprezentanți ai taberelor rivale din partid s-ar fi insultat și ar fi avut schimburi dure de replici. Ulterior, unii membri AfD ar fi descris reuniunea drept un „congres al rușinii”.

În spatele celor doi se află tabere rivale din AfD

Duelul atrage atenția și din cauza poziționării celor doi politicieni în conflictele interne din organizația AfD din Renania de Nord-Westfalia.

Büschges este considerat apropiat de tabăra liderului regional Martin Vincentz. Organizația din Düsseldorf din care face parte Franosch este, în schimb, văzută drept una dintre zonele de susținere pentru deputatul Matthias Helferich.

Vincentz și Helferich se află în tabere rivale în lupta pentru influență în organizația regională a partidului.

În ciuda contextului, cei doi protagoniști resping ideea că duelul ar avea drept scop rezolvarea unei dispute politice.

„Este o chestiune privată, nu are nimic de-a face cu partidul”, a declarat Büschges. Franosch a afirmat, la rândul său, că vede confruntarea în primul rând ca pe una sportivă.

Separat, o dispută din Bundestag ar fi ajuns la pumni

Duelul vine în contextul unui alt episod violent asociat AfD, de această dată chiar în Bundestag.

Potrivit informațiilor publicate de „Der Spiegel” și citate de Bild, doi angajați ai unor parlamentari AfD s-ar fi luat miercuri seara la bătaie. Conflictul ar fi devenit atât de violent încât a fost necesară intervenția poliției Bundestagului.

Forțele de ordine au intervenit în jurul orei 23:20, iar cei doi bărbați s-ar fi aflat sub influența alcoolului. Poliția Bundestagului a deschis o anchetă.

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