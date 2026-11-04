Siemens și Lufthansa dezvoltă un tren medical pentru NATO. Va putea transporta peste 150 de răniți, inclusiv pacienți la terapie intensivă

Potrivit comunicatului Siemens, cele două companii au semnat un memorandum de înțelegere, iar proiectul de tren medical va fi dezvoltat în Germania.

Trenul va fi format din vagoane de călători Vectouro, produse de Siemens, și o locomotivă Vectron X sau Vectron X Dual Mode. Lufthansa Technik Defense va echipa vagoanele cu sisteme medicale, de la suporturi pentru tărgi până la paturi complet echipate pentru terapie intensivă.

Garnitura va putea transporta peste 150 de persoane rănite sau bolnave și va avea spațiu pentru până la 90 de membri ai personalului medical și de sprijin. Sistemele vor permite acordarea îngrijirilor medicale de bază și a tratamentelor de terapie intensivă, în funcție de necesități.

Tehnologie folosită deja în transportul aerian

Tehnologia medicală utilizată a fost deja folosită în transportul aerian. Forțele aeriene germane și alte armate utilizează de mai multe decenii soluțiile Lufthansa Technik pentru evacuarea medicală. Acestea permit, printre altele, transformarea avionului militar A400M într-o unitate mobilă de terapie intensivă.

Potrivit companiilor, aceleași sisteme standardizate vor fi instalate și în noul tren medical, astfel încât pacienții să nu fie mutați dintr-un pat în altul atunci când se schimbă mijlocul de transport.

Vagoanele vor fi proiectate pentru circulația transfrontalieră și vor putea utiliza inclusiv liniile de mare viteză. Locomotiva Vectron X Dual Mode va putea funcționa atât electric, cât și diesel, permițând deplasarea și pe liniile neelectrificate sau în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică.

Vehiculele sunt proiectate pentru o durată de exploatare de peste 30 de ani și vor putea fi modernizate în această perioadă.