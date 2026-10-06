PetTok: animalele care au cucerit TikTok și comunitățile construite în jurul lor

Cu ocazia World Animal Day, celebrată pe 4 octombrie, explorăm universul #PetTok și animalele care au devenit adevărate vedete pe TikTok. De la pisici, câini și vulpi până la văcuțe, capre sau alte necuvântătoare cu personalități inconfundabile, #PetTok este una dintre cele mai iubite și pozitive comunități de pe platformă.

Cu peste 100M postări la nivel global, pe TikTok, comunitatea părinților și iubitorilor de animale se reunesc pentru a împărtăși poveștile animalelor lor de companie. Cele mai populare hashtag-uri la nivel global: #PetsOfTikTok (14.8M posts), #PetTok (844.2K), #cats (29.9M posts), #dogsoftiktok (56.7M posts), #catsoftiktok (57.8M posts), #birdsoftiktok (1.5M posts), #enrichmentfordogs (68.1K posts). În România, unele dintre cele mai populare hashtag-uri utilizate de iubitorii de animale sunt: #caini (49.9K posts), #pisica (145.6K posts), #vet (1M posts), #animaledecompanie (7K posts), #medicveterinar (3.7K posts), #medicinaveterinara (1.8K posts).

Mai mult decât simple videoclipuri cu animale, aceste conturi reunesc milioane de utilizatori în jurul unor momente care aduc zâmbete, stârnesc conversații și creează un sentiment de apartenență. Fie că este vorba despre aventuri, năzbâtii, obiceiuri amuzante sau pur și simplu momente din viața de zi cu zi, comunitatea #PetTok a devenit un spațiu în care iubitorii de animale urmăresc, apreciază și celebrează personalitățile unice ale companionilor lor preferați.

Vedetele #PetTok din România

#PetTok înseamnă mai mult decât videoclipuri adorabile cu animale. De-a lungul timpului, unele dintre acestea au devenit adevărate vedete ale comunității, adunând în jurul lor milioane de vizualizări și comunități care le urmăresc aventurile zi de zi.

Săracul Găină, una dintre cele mai cunoscute pisici de pe TikTok în România

Printre cele mai recognoscibile animale de companie din #PetTok în România se numără și Săracul Găină, pisica care a devenit cunoscută pentru personalitatea sa și pentru numeroasele momente care au cucerit comunitatea de pe TikTok.

Viața de la fermă prin ochii animalelor de la Cuibul de Sub Stele

De la vaci și capre până la găini și rațe, Cuibul de Sub Stele aduce în feed-urile utilizatorilor momente autentice din viața de la fermă, transformând animalele în adevărate personaje urmărite de comunitate. Fie că este vorba despre rutina de zi cu zi sau de scene surprinse în natură, contul oferă o perspectivă caldă și plină de umor asupra vieții alături de animale. Un exemplu este videoclipul care surprinde unul dintre jocurile preferate ale văcuțelor de la fermă, unul dintre momentele care au cucerit comunitatea #PetTok.

Șoric, Baghera, Țonțonica și Miți, gașca care a cucerit #PetTok

În universul Pisicarele, Șoric, Baghera, Țonțonica și Miți sunt personajele principale ale unor aventuri și interacțiuni care i-au transformat în unele dintre cele mai cunoscute animale din comunitatea #PetTok din România. Citeşte comunicatul integral AICI