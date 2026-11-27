Dacă ești una dintre persoanele care nu așteaptă a doua jumătate a lunii decembrie pentru a aduce o atmosferă festivă în casă, nu lăsa împrejurimile să te convingă că decorezi prea repede.

Potrivit Blic, psihologii spun că decorarea din timp te poate ajuta să treci peste perioadele în care zilele se scurtează la sfârșit de an.

În timp ce unii cred că euforia sărbătorilor de iarnă nu ar trebui să înceapă înainte de mijlocul lunii decembrie, alții deja la sfârșitul lunii noiembrie scot cutii cu decorațiuni, aprind lumânări parfumate și pun melodii de sărbători.

Rețelele de socializare sunt inundate de imagini cu sufragerii decorate, iar experții în sănătate mintală explică faptul că există o nevoie psihologică foarte specifică în spatele acestei tendințe.

Decorațiunile de Crăciun, un hit de dopamină

La sfârșitul lunii noiembrie, zilele devin cele mai scurte, soarele este din ce în ce mai puțin, iar oboseala zilnică și stresul acumulat de-a lungul întregului an ating apogeul. În acest moment, creierul începe să caute surse rapide și sigure de dopamină.

Psihologii subliniază faptul că decorațiunile de sărbători acționează ca un declanșator vizual al nostalgiei. Luminile sclipitoare și decorațiunile ușor de recunoscut ne duc automat înapoi în copilărie, într-o perioadă în care nu trebuia să ne facem griji pentru muncă, facturi și obligații zilnice.

Această amintire trimite un semnal clar sistemului nervos că mediul este sigur, ceea ce scade direct nivelul de cortizol, hormonul stresului.

Un motiv biologic

Pe lângă efectul emoțional, există și un motiv biologic foarte practic pentru care ne simțim mai bine imediat ce aprindem luminile de sărbători.

Lumina caldă, estompată, galbenă sau aurie a lămpii seara creează o atmosferă de confort și atenuează sentimentul de melancolie sezonieră.

De asemenea, decorarea casei din timp influențează și modul în care te percep vecinii și oaspeții tăi. Cercetările în domeniul psihologiei mediului au arătat că persoanele care își decorează spațiul de locuit mai devreme par mai deschise, mai abordabile și mai prietenoase, potrivit sursei citate.