Până când e momentul pentru prima masă a zilei, majoritatea oamenilor nu au mâncat nimic de aproximativ 12 ore.

Omiterea micului dejun prelungește și mai mult această perioadă, potrivit Prevention.

Deși nu e neapărat nesănătos să nu mănânci dimineața, cercetările sugerează că acest lucru nu este potrivit pentru toată lumea. Factori individuali precum sexul și metabolismul pot schimba modul în care corpul reacționează la o lipsă prelungită de nutrienți.

„Pentru unii oameni, săritul peste micul dejun poate reduce glicemia dimineața”, spune Emily Martorano, nutriționist.

Ea explică faptul că, pentru o persoană sănătoasă, acest lucru nu este un motiv de îngrijorare. Cu toate acestea, poate predispune la o creștere mai accentuată a glicemiei mai târziu în cursul zilei.

Cercetările arată că săritul peste micul dejun poate crește sensibilitatea organismului la mesele rămase din zi, rezultând un răspuns glicemic mai puternic după prânz. Această creștere poate duce la o scădere bruscă a nivelului glicemic, care te lasă obosit sau leneș după-amiaza.

Dacă nu ai timp suficient, Martorano spune că până și un mic dejun rapid, gata preparat, cum ar fi un iaurt sau câteva ouă fierte tari, te poate ajuta să eviți acest lucru.

„Va ajuta la creșterea mult mai constantă a glicemiei”, pe măsură ce continui să mănânci pe parcursul zilei, explică ea.

Înainte de a mânca dimineața, corpul tău funcționează cu rezerva de energie de ieri. Și, în funcție de momentul în care mănânci cina și de momentul în care te trezești, s-ar putea să te trezești fără energie, mai spune aceasta.

Dacă organismul nu primește suficientă hrană la începutul zilei, s-ar putea să aibă nevoie de mult mai multă mâncare la următoarele mese.

Ea adaugă că eliminarea unei mese întregi înseamnă că ai mai puține oportunități pe parcursul zilei de a-ți satisface cerințele nutriționale recomandate, potrivit aceleiași surse.