Capodopera de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, provenită din renumita fabrică de porțelan din Sèvres, a fost considerată pierdută timp de două secole înainte de a fi redescoperită întâmplător în inventarul Galeriei Meyer din Paris.

„Jatte-teton”, care înseamnă bol pentru mameloane, a fost una dintre cele patru astfel de piese pe care regele Ludovic al XVI-lea le-a comandat odată pentru fabrica de produse lactate a Mariei Antoaneta de la reședința regală din Rambouillet, la sud-vest de capitala franceză, potrivit France 24.

Maria Antoaneta era cunoscută pentru cheltuielile sale extravagante. Aceste obiceiuri au dus la înrăutățirea opiniei publice împotriva monarhiei, înainte de execuția sa prin ghilotină în octombrie 1793, la vârsta de 37 de ani.

Hôtel Drouot, care a scos la licitație porțelanurile elegante, a declarat că suma de 2,9 milioane de dolari este un record pentru un porțelan de Sèvres aflat la licitație.

Casa de licitații estimase inițial că bolul din porțelan se va vinde pentru o sumă cuprinsă între 1 și 2 milioane de euro. Nu a fost dezvăluit cine a reușit să pună mâna pe piesa extravagantă, potrivit sursei citate.

Atât Hôtel Drouot, cât și casa Coutau-Bégarie, care a organizat vânzarea, au decis să doneze o parte din încasările licitației către o organizație caritabilă, care luptă împotriva cancerului de sân.