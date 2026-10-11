Prima pagină » Știri externe » UE pregătește restricții de călătorie pentru cetățenii ruși, pentru a preveni atacurile hibride

UE pregătește restricții de călătorie pentru cetățenii ruși, pentru a preveni atacurile hibride

Comisia Europeană înăsprește regulile privind acordarea vizelor pentru sutele de mii de cetățeni ruși care vizitează anual țările Uniunii Europene ca turiști.
UE pregătește restricții de călătorie pentru cetățenii ruși, pentru a preveni atacurile hibride
Iulian Moşneagu
11 oct. 2026, 10:52, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Comisia Europeană intenționează să prezinte noi propuneri la începutul anului viitor, după ce Polonia, Suedia și Estonia au cerut înăsprirea regulilor privind vizele pentru cetățenii ruși, inclusiv pentru foștii militari care au luptat în Ucraina, potrivit unor oficiali citați de Politico.

Anul trecut, cetățenii ruși au primit aproximativ 478.000 de vize turistice pentru spațiul Schengen. Multe dintre acestea au fost vize cu intrări multiple, care le permit să călătorească de mai multe ori în țările Schengen, fără să solicite o nouă viză la fiecare vizită.

Statele UE cer reguli mai stricte pentru cetățenii ruși

Ministrul suedez al Justiției, Gunnar Strömmer, a avertizat că acest sistem reprezintă un risc pentru securitatea Europei, în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind actele de sabotaj, incendierile și alte atacuri hibride atribuite Rusiei.

„Cred că este evident pentru toată lumea că avem vulnerabilități în sistemul nostru, care pot fi exploatate de inamicii noștri”, a declarat Strömmer pentru Politico.

„Din câte înțeleg, Comisia pregătește o propunere care, potrivit informațiilor pe care le am, ar urma să fie prezentată în ianuarie anul viitor. Din perspectiva Suediei, ne-am dori foarte mult să fie prezentată chiar mai devreme”, a adăugat ministrul.

Mai multe state intenționează să discute această problemă la reuniunea de luni a miniștrilor de Externe din UE.

Estonia a propus interzicerea completă a accesului în Uniunea Europeană pentru foștii militari ai forțelor armate ruse.

După o scădere inițială a numărului de cetățeni ruși care primesc vize pentru a călători în UE, „cifrele nu mai sunt în scădere”, a declarat comisarul european pentru Migrație, Magnus Brunner, pentru Politico.

„Nu poți ști niciodată cine sunt, de fapt, acești turiști. De aceea, îndemnăm statele membre să reducă numărul vizelor acordate”, a afirmat acesta.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
Se pot interzice centralele de apartament în lipsa unui sistem de termoficare eficient? City-manager Sector 4: „Zeci de mii de bucureșteni s-au debranșat de la sistemul public pentru că nu aveau apă caldă”
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
Cancan
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Prosport
Războiul Securității din România comunistă cu coletele din străinătate. Ajutoare din Occident, tratate ca obiecte de spionaj
Libertatea
Pâinea integrală chiar este mai sănătoasă decât pâinea albă? Cum recunoști un produs cu adevărat integral
CSID
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor