UE pregătește restricții de călătorie pentru cetățenii ruși, pentru a preveni atacurile hibride

Comisia Europeană intenționează să prezinte noi propuneri la începutul anului viitor, după ce Polonia, Suedia și Estonia au cerut înăsprirea regulilor privind vizele pentru cetățenii ruși, inclusiv pentru foștii militari care au luptat în Ucraina, potrivit unor oficiali citați de Politico.

Anul trecut, cetățenii ruși au primit aproximativ 478.000 de vize turistice pentru spațiul Schengen. Multe dintre acestea au fost vize cu intrări multiple, care le permit să călătorească de mai multe ori în țările Schengen, fără să solicite o nouă viză la fiecare vizită.

Statele UE cer reguli mai stricte pentru cetățenii ruși

Ministrul suedez al Justiției, Gunnar Strömmer, a avertizat că acest sistem reprezintă un risc pentru securitatea Europei, în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind actele de sabotaj, incendierile și alte atacuri hibride atribuite Rusiei.

„Cred că este evident pentru toată lumea că avem vulnerabilități în sistemul nostru, care pot fi exploatate de inamicii noștri”, a declarat Strömmer pentru Politico.

„Din câte înțeleg, Comisia pregătește o propunere care, potrivit informațiilor pe care le am, ar urma să fie prezentată în ianuarie anul viitor. Din perspectiva Suediei, ne-am dori foarte mult să fie prezentată chiar mai devreme”, a adăugat ministrul.

Mai multe state intenționează să discute această problemă la reuniunea de luni a miniștrilor de Externe din UE.

Estonia a propus interzicerea completă a accesului în Uniunea Europeană pentru foștii militari ai forțelor armate ruse.

După o scădere inițială a numărului de cetățeni ruși care primesc vize pentru a călători în UE, „cifrele nu mai sunt în scădere”, a declarat comisarul european pentru Migrație, Magnus Brunner, pentru Politico.

„Nu poți ști niciodată cine sunt, de fapt, acești turiști. De aceea, îndemnăm statele membre să reducă numărul vizelor acordate”, a afirmat acesta.