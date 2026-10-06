UE ridică nivelul de alertă în fața Rusiei. Diplomații Moscovei ar putea avea nevoie de autorizații pentru a circula în Europa

Discuțiile sunt într-o fază preliminară, dar ar putea deschide un nou front în regimul european de sancțiuni împotriva Rusiei, relatează Euronews.

De la monitorizarea deplasărilor la posibile interdicții

Potrivit unor diplomați europeni de rang înalt familiarizați cu discuțiile, statele membre analizează posibilitatea unor controale mai stricte asupra diplomaților ruși, pe fondul temerilor că aceștia ar putea avea, direct sau indirect, un rol în operațiuni hibride și acte de sabotaj.

UE dispune deja de un mecanism pentru monitorizarea deplasărilor personalului diplomatic rus. Sistemul, introdus prin cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și aplicat din ianuarie 2026, obligă diplomații ruși să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte intenția de a călători sau tranzita un alt stat membru decât cel în care sunt acreditați.

Regula se aplică diplomaților și personalului consular, inclusiv ambasadorilor, dar și angajaților administrativi, tehnici și de serviciu, precum și membrilor familiilor acestora.

Actualul mecanism permite însă în principal supravegherea deplasărilor, fără să le interzică automat.

Statele membre pot introduce individual un sistem mai strict, prin care diplomații ruși sunt obligați să solicite autorizație înainte de tranzit. În cazul unui refuz, aceștia nu mai pot efectua deplasarea respectivă. Până acum, doar două țări au recurs la această posibilitate.

Incidentele atribuite Rusiei alimentează îngrijorarea

Dezbaterea s-a intensificat după mai multe incidente care au provocat îngrijorare în capitalele europene.

Ungaria a expulzat luna trecută zece diplomați ruși, invocând un comportament considerat incompatibil cu prevederile Convenției de la Viena din 1961. Rusia a răspuns printr-o măsură similară.

În același timp, un presupus atac prin incendiere împotriva unei companii din industria de apărare din Estonia și descoperirea unei drone neexplodate pe aeroportul din Leipzig, Germania, au fost asociate Rusiei, sporind temerile privind amploarea operațiunilor hibride pe teritoriul european.

În proiectul concluziilor pregătite pentru următorul summit al liderilor UE se arată că acțiunile Rusiei nu vor rămâne fără răspuns și că statele membre intenționează să folosească instrumentele disponibile într-o manieră coordonată.

România ar putea fi vizată direct de eventualele noi reguli

Pentru România și celelalte state de pe flancul estic al UE, orice modificare a regimului de circulație a diplomaților ruși are o relevanță aparte, în condițiile în care regulile discutate ar urma să privească deplasările între toate statele membre.

O eventuală înăsprire va trebui însă construită cu respectarea Convenției de la Viena, care garantează diplomaților drepturi și protecții extinse pentru exercitarea atribuțiilor lor.

În paralel, Bruxelles-ul discută și alte măsuri care vizează cetățenii ruși, între care interzicerea vizelor pentru foști militari și reguli mai stricte pentru turiștii din Rusia.