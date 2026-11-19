Várhelyi era pe punctul de a ține un discurs la Summitul european privind cancerul, despre eforturile UE de combatere a acestei boli, când doi protestatari au urcat pe scenă și au aruncat cu o substanță gri și prăfuită spre el, potrivit Euronews.

„Acestea sunt cenușa oamenilor pe care îi veți ucide cu pesticidele”, spune una dintre cei doi protestatari.

Activists DUMP ASHES on EU Health Commissioner on stage at Brussels cancer summit ‘These are the ashes of the PEOPLE YOU WILL KILL with the pesticides,’ protester shouted https://t.co/6J3RqcDC9d — RTBreaking (@RT_Breaking_) November 19, 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat cu fermitate incidentul.

„Un astfel de comportament este inacceptabil într-o societate liberă și democratică. Fiecare are dreptul să-și exprime opiniile, inclusiv cu privire la politicile UE. Însă nu poate exista loc pentru agresiuni fizice și violență”, a declarat Von der Leyen într-un comunicat.

Potrivit unui comunicat de presă publicat de grupului activist francez, „Les Soulèvements de la Terre”, protestul a fost organizat de patru ONG-uri, iar patru persoane au fost arestate.