„Taci din gură”, a strigat Donald Trump la un protestatar prezent la mitingurile electorale

Trump începuse discursul de vineri, la Ocean Center din Daytona Beach, de doar câteva minute, când un bărbat a început să-l apostrofeze. Nu este clar ce anume striga acesta.

„Apropo, nu a mai existat niciodată un asemenea entuziasm pentru alegerile de la jumătatea mandatului”, a spus Trump, înainte de a arăta spre mulțime și a exclama: „Taci din gură! Taci din gură, idiotule!”, relatează The Independent.

„Taci din gură, ratatule! Ce ratat! Scoateți-l de aici!”, a adăugat președintele.

Imaginile video surprind momentul în care bărbatul este escortat afară din sală, în timp ce mulțimea îl huiduie.

Mitinguri perturbate

În săptămânile premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului, Trump a susținut o serie de mitinguri, multe dintre ele fiind perturbate de protestatari, situații care au atras diverse reacții din partea președintelui.

La un miting desfășurat pe 12 octombrie în Ohio, o femeie s-a ridicat purtând un tricou pe care scria: „Faceți publice dosarele Epstein”. Mai mulți participanți aflați în apropierea ei au început imediat să tragă de hainele acesteia, iar un bărbat a părut chiar să o lovească, în timp ce mulțimea scanda: „SUA, SUA, SUA!”.

„E plătit”

„E un protestatar plătit”, a spus Trump în timpul agitației. „Toți sunt plătiți. Sunt plătiți de stângiști ca să ne distrugă țara. Sunt niște mizerabili. Dar el se întoarce acasă, la mami. Se întoarce acasă, la mami”.

„Uitați-vă la el”, a continuat președintele, în timp ce forțele de ordine o scoteau pe femeie din sală. „Groaznic. Nu-i așa că iubim forțele de ordine? O, dar el trebuie să țină o dietă! E un tip gras. Uau, uau! Trebuie să țină o dietă, și încă repede. Cu toții trebuie”.

O săptămână mai târziu, manifestanții au întrerupt în mod repetat mitingul președintelui din Kansas, provocând reluarea acelorași replici. „Acum se duce acasă, la mama și tata”, a spus Trump după prima întrerupere. „Îl iau la palme și-i spun: «Eu am votat cu omul ăla!»”

Câteva momente mai târziu, un alt protestatar a întrerupt discursul lui Trump. „Ce bine e să fii la un miting Trump!”, a exclamat președintele, într-o încercare evidentă de a-și etala susținerea de care se bucură. Mulțimea a aclamat, iar Trump a mai adăugat o săgeată: „Orice-ați face, ieșiți la vot, ca să scăpăm de idioți ca ăsta!”.

Mitingul lui Trump din 20 octombrie, desfășurat în Carolina de Nord, a fost, de asemenea, marcat de prezența unor contestatari, pe care președintele i-a comparat cu participanții la revoltele din Franța. „Sunt plătiți de nebunii de extremă stânga, genul pe care îi vedeți în acțiune în Franța”, a spus Trump.

Șase zile mai târziu, un bărbat l-a apostrofat pe Trump în timpul unui discurs în Mississippi, strigând: „Bagă-ți sala de bal în fundul tău gras!”.

„Ei bine, du-te acasă! Du-te acasă! Du-te acasă!”, a replicat tăios președintele, revenind apoi la teza sa obișnuită, conform căreia protestatarii sunt plătiți.

Cu doar trei zile înainte de ziua alegerilor, numeroase sondaje indică faptul că republicanii ar putea suferi pierderi grele, pe fondul frustrării alegătorilor față de costul vieții și de războiul din Iran, un conflict care durează deja de opt luni, fără a se întrevedea un sfârșit clar.

Popularitate la minim istoric

În același timp, cota de popularitate a președintelui a rămas aproape de minime istorice, arată sondajele. Într-o cercetare Reuters-Ipsos dată publicității la începutul acestei luni, doar 31% dintre americani – un nivel minim record – s-au declarat mulțumiți de activitatea președintelui.

„Practic, avem de-a face cu un dezastru total, un haos de proporții – despre asta vorbim aici”, a comentat Harry Enten, analist de date la CNN, referindu-se la rezultatele sondajului.