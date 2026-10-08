Prima pagină » Știri externe » Republica Moldova, pregătită pentru ultimul pas important în negocierile cu UE. Maia Sandu: Mai sunt patru capitole

Republica Moldova, pregătită pentru ultimul pas important în negocierile cu UE. Maia Sandu: Mai sunt patru capitole

Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea celor patru capitole de negocieri rămase în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a transmis joi președinta Maia Sandu după o convorbire telefonică avută cu președintele Consiliului European, António Costa.
Republica Moldova, pregătită pentru ultimul pas important în negocierile cu UE. Maia Sandu: Mai sunt patru capitole
Foto: Facebook/Președinția Republicii Moldova
Cosmin Pirv
08 oct. 2026, 17:15, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Discuția a avut loc cu o săptămână înaintea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se află inclusiv extinderea Uniunii Europene și reformele necesare pentru viitorul proces de aderare.

Maia Sandu și António Costa au discutat despre situația Republicii Moldova în procesul de negociere și despre politicile de preaderare și pregătire a UE pentru extindere, prezentate de Comisia Europeană pe 6 octombrie.

Potrivit Președinției Republicii Moldova, cei doi oficiali au discutat și despre foile de parcurs pentru aderare pe care Comisia Europeană le pregătește pentru cele mai avansate state candidate, printre care se află și Republica Moldova.

Chișinăul susține că este pregătit pentru deschiderea celor patru capitole de negociere rămase, în condițiile în care procesul de aderare la UE continuă să fie una dintre principalele priorități ale autorităților moldovene.

Tot joi, Maia Sandu a avut o întrevedere cu un grup de eurodeputați din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D). Și aceste discuții s-au axat pe următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

La sfârșitul lunii septembrie, comisarul european pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Marta Kos, spunea că 2026 este „anul extinderii” UE și indica Muntenegru, Albania, Republica Moldova și Ucraina drept principalele țări candidate. Kos afirma atunci că Moldova este „cel mai bun elev din clasa mea”.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
Ninge în România începând cu 19 octombrie 2026. Meteorologii Accuweather anunță în ce orașe vin ninsorile
Gandul
Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
Cancan
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport
MApN a plimbat rezerviștii cu autocarele pentru o poză a ministrului cu rachetele antidronă
Libertatea
Zilele de concediu nefolosite nu se pierd automat după 18 luni. Ce trebuie să știe angajații
CSID
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Promotor