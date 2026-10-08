Republica Moldova, pregătită pentru ultimul pas important în negocierile cu UE. Maia Sandu: Mai sunt patru capitole

Discuția a avut loc cu o săptămână înaintea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se află inclusiv extinderea Uniunii Europene și reformele necesare pentru viitorul proces de aderare.

Maia Sandu și António Costa au discutat despre situația Republicii Moldova în procesul de negociere și despre politicile de preaderare și pregătire a UE pentru extindere, prezentate de Comisia Europeană pe 6 octombrie.

Potrivit Președinției Republicii Moldova, cei doi oficiali au discutat și despre foile de parcurs pentru aderare pe care Comisia Europeană le pregătește pentru cele mai avansate state candidate, printre care se află și Republica Moldova.

Chișinăul susține că este pregătit pentru deschiderea celor patru capitole de negociere rămase, în condițiile în care procesul de aderare la UE continuă să fie una dintre principalele priorități ale autorităților moldovene.

Tot joi, Maia Sandu a avut o întrevedere cu un grup de eurodeputați din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D). Și aceste discuții s-au axat pe următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

La sfârșitul lunii septembrie, comisarul european pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Marta Kos, spunea că 2026 este „anul extinderii” UE și indica Muntenegru, Albania, Republica Moldova și Ucraina drept principalele țări candidate. Kos afirma atunci că Moldova este „cel mai bun elev din clasa mea”.