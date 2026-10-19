Un lider religios a fost condamnat la 33 de ani de închisoare pentru abuz sexual. Bărbatul și-a convins victimele că este „Mesia” înainte de a le agresa

Bărbatul în vârstă de 81 de ani, fondatorul mișcării Providence, mai cunoscută sub numele de Jesus Morning Star, a fost condamnat anterior pentru agresiune și infracțiuni conexe asupra unor adepte pe care le îndoctrinase, pretinzând că ar fi „Mesia”.

El a primit cea mai recentă pedeapsă cu închisoarea de către tribunalul districtual Daejeon pentru acuzații suplimentare de viol și infracțiuni sexuale conexe care au implicat 16 femei. Aceste abuzuri au avut loc în perioada 2018 – 2022, conform The Independent.

Pedeapsa primită a fost mai grea decât pedeapsa de 27 de ani solicitată de procurori.

Instanța a invocat natura repetitivă a infracțiunilor, numărul mare de victime, utilizarea autorității și influenței religioase și faptul că infracțiunile au avut loc în timpul unei perioade de recidivă după eliberarea sa anterioară.

Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru că și-a folosit poziția de lider religios pentru a-și convinge adepții că este „Mesia”. Astfel, și-a plasat victimele într-o stare psihologică de incapacitate de a rezista înainte de a le agresa sau molesta în mod repetat.

„În calitate de lider al sectei, el a folosit un statut absolut, similar cu cel al unui lord care se întoarce la putere, pentru a molesta în mod repetat mai multe femei”, a transmis instanța.

Adjunctul grupării, care a fost pus sub acuzare pentru că l-a ajutat liderul acesteia să comită infracțiunile sexuale, a fost condamnat și el la șapte ani de închisoare, potrivit sursei citate.

Anul trecut, a primit o pedeapsă de 17 ani de închisoare pentru agresarea sexuală a unui cetățean din Hong Kong și hărțuirea sexuală a altor două femei.