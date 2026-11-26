Un bărbat, în vârstă de 41 de ani, a fost dus de urgență la spital joi, după ce ar fi căzut mai multe etaje în gol. Incidentul s-a produs într-un bloc de locuințe din Pitești, județul Argeș.

Autoritățile mai precizează că bărbatul ar fi căzut de la etajul trei sau patru al blocului.

Intervenția autorităților

ISU Argeș mai menționează că la locul incidentului s-au deplasat un echipaj SMURD, de prim ajutor calificat, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță.

„În urma evaluării medicale, victima era necooperantă și prezenta traumatisme și fracturi la nivelul membrelor superioare și inferioare, precum și leziuni la nivelul capului și feței”, au transmis medicii.

După stabilizarea bărbatului, acesta a fost dus de urgență la spital, pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Autoritățile rămân să cerceteze care au fost circumstanțele în care s-a produs incidentul.