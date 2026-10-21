„Cele mai grele lupte sunt cele pe care nimeni nu le vede”. Cristiano Ronaldo, mesaj de susținere pentru Kvaratskhelia după accidentare

„Cele mai grele lupte din fotbal sunt adesea cele pe care nimeni nu le vede. Știu cum te simți, Kvara”, a scris Cristiano Ronaldo, comentând mesajului publicat pe Instagram de Kvaratskhelia, în care acesta și-a exprimat durerea și dezamăgirea după accidentarea suferită în victoria cu Barcelona, scor 4-2, din Liga Campionilor.

Starul portughez, unul dintre fotbaliștii pe care Kvaratskhelia îi idolatriza în copilărie, l-a îndemnat pe georgian să nu uite ce l-a ajutat să ajungă la nivelul actual.

„Nu uita niciodată ce te-a adus până aici și nu lăsa un moment dificil să te facă să te îndoiești de cât de departe poți ajunge. Păstrează aprins acel foc. Cele mai bune momente ale tale sunt încă în viitor”, a mai scris Cristiano Ronaldo.

Kvaratskhelia: „De ce tocmai eu?”

În mesajul publicat pe Instagram, Kvaratskhelia a vorbit despre șocul provocat de accidentare și despre dificultatea de a accepta că va fi nevoit să petreacă mai multe luni departe de teren.

„Înaintea fiecărui meci îi ceream lui Dumnezeu să pot părăsi terenul sănătos. Din păcate, a fost în zadar. Nu a trecut mult timp, dar un gând îmi tot revine în minte: de ce tocmai eu? Nu am precupețit niciun efort și cred că m-am pregătit pentru acest meci mai bine decât pentru oricare altul din viața mea. Credeam că sunt pregătit pentru orice, dar nu și pentru asta”, a transmis atacantul georgian.

Kvaratskhelia a explicat că încearcă să găsească puterea de a trece prin această perioadă dificilă.

„Totuși, înțeleg că Dumnezeu m-a ales pe mine și, dacă prin această experiență am putut să-i protejez pe alți fotbaliști de pe teren, sunt pregătit să trec prin aceste luni de muncă, durere și lacrimi. Știu că trebuie să revin mai puternic pentru oamenii mei, care sunt mereu alături de mine. Nu vă voi dezamăgi, vă promit că nu voi irosi niciun moment. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Ne revedem curând”, a mai scris jucătorul lui PSG.

PSG pierde un om important după victoria cu Barcelona

Kvaratskhelia s-a accidentat marți seară, în partida câștigată de PSG cu 4-2 în fața Barcelonei, în Liga Campionilor. Georgianul a fost înlocuit în repriza secundă, după ce a suferit o accidentare la genunchiul stâng și nu a mai putut continua jocul.

Clubul francez a confirmat miercuri diagnosticul de ruptură de ligament încrucișat și a anunțat că jucătorul va avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Durata exactă a absenței nu a fost stabilită, aceasta urmând să depindă de intervenție și de evoluția recuperării.

Accidentarea reprezintă o pierdere importantă pentru formația pregătită de Luis Enrique, într-un sezon în care PSG încearcă să își apere trofeul Ligii Campionilor.

În aceeași partidă cu Barcelona s-au accidentat și Ousmane Dembélé și Marquinhos, ambii urmând să lipsească pentru câteva săptămâni, potrivit informațiilor publicate de clubul parizian.

Accidentarea îl lovește pe Khvicha Kvaratskhelia după cel mai bun sezon al său la PSG din punctul de vedere al contribuțiilor ofensive. Georgianul a încheiat stagiunea 2025–2026 cu 19 goluri și 10 pase decisive în 53 de meciuri, în toate competițiile. În Liga Campionilor, a înscris de zece ori și a oferit șase pase decisive în 16 apariții, contribuind decisiv la câștigarea trofeului european de către formația pariziană.

UEFA l-a desemnat jucătorul sezonului în competiție, iar prestațiile sale i-au adus și o nominalizare la Balonul de Aur 2026. Ceremonia este programată pentru 26 octombrie, la Londra.