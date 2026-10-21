Lovitură pentru PSG după succesul cu Barcelona. Kvaratskhelia va fi operat, Dembélé și Marquinhos lipsesc câteva săptămâni

Totodată, pe lângă accidentarea lui Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé și căpitanul Marquinhos au suferit accidentări musculare care îi vor ține departe de teren în următoarele săptămâni.

Accidentarea lui Kvaratskhelia s-a produs în repriza a doua a meciului cu Barcelona, disputat marți seară pe Parc des Princes. Internaționalul georgian a aterizat într-o poziție nefavorabilă după ce a sprintat pentru a interveni asupra lui Xavi Espart, iar genunchiul drept i-a cedat. Jucătorul a avut nevoie de ajutor pentru a părăsi terenul, fără să poată pune greutate pe piciorul afectat.

Clubul parizian a confirmat miercuri diagnosticul printr-un comunicat medical, precizând că atacantul va fi operat în zilele următoare. PSG nu a anunțat încă o dată estimată pentru revenirea sa, însă rupturile ligamentului încrucișat anterior presupun, de regulă, o recuperare de cel puțin șase luni. În aceste condiții, sezonul georgianului ar putea fi serios afectat.

Kvaratskhelia a avut un rol important în câștigarea Ligii Campionilor în sezonul precedent, când a înscris zece goluri și a oferit șase pase decisive în competiție. Evoluțiile sale l-au propulsat și pe lista nominalizaților la Balonul de Aur din 2026.

Dembélé și Marquinhos, alte două absențe importante

PSG nu a ieșit nevătămată din confruntarea cu Barcelona. Ousmane Dembélé a părăsit terenul încă din minutul 19, acuzând o problemă la coapsa stângă, în timp ce Marquinhos a fost înlocuit în repriza a doua, din cauza unei leziuni la coapsa dreaptă.

Potrivit comunicatului medical al clubului, ambii jucători vor rămâne sub tratament în următoarele săptămâni. PSG nu a oferit alte detalii privind gravitatea leziunilor și nici date exacte pentru revenirea lor.

Cele trei accidentări complică situația lotului pregătit de Luis Enrique, într-un moment în care echipa încearcă să își apere trofeul Ligii Campionilor și să rămână în lupta pentru titlul din Ligue 1. PSG urmează să joace duminică împotriva lui Olympique Lyon, într-o confruntare între echipele aflate la egalitate de puncte în fruntea clasamentului din campionatul Franței.