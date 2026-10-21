PSG a învins Barcelona cu 4-2 într-un meci spectaculos din Liga Campionilor. Doué și Vitinha au făcut diferența la Paris

PSG a început în forță și a fost aproape de deschiderea scorului încă din primul minut, scrie The Guardian. Khvicha Kvaratskhelia a lovit bara, iar Ousmane Dembélé nu a reușit să profite de respingere. Barcelona a răspuns prin ocaziile create de Dani Olmo și Raphinha, însă gazdele au continuat să pună presiune asupra defensivei catalane.

Doué a deschis scorul, dar Barcelona a revenit

În minutul 38, Désiré Doué a deschis scorul după o acțiune pornită de la o minge recuperată de João Neves. Atacantul francez a pătruns spre interior și a trimis un șut plasat, la colțul porții. PSG a dominat finalul primei reprize, profitând de spațiile lăsate de echipa antrenată de Hansi Flick.

Barcelona a egalat în minutul 55, prin Xavi Espart, tânărul de 19 ani marcând primul său gol în Liga Campionilor. Catalanii au reușit să echilibreze temporar jocul, dar apărarea lor a continuat să ofere oportunități adversarilor.

Lamine in the first minute 😳 #UCL https://t.co/QODoQI9rMZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2026

PSG a marcat de trei ori în finalul reprizei secunde

Lucas Hernández a readus-o pe PSG în avantaj, cu o lovitură de cap spectaculoasă, după un corner. Șapte minute mai târziu, Lamine Yamal a restabilit egalitatea, 2-2, printr-o execuție surprinzătoare din apropierea porții.

Bucuria Barcelonei a durat însă doar două minute. Vitinha a înscris cu un șut din prima, de la marginea careului, readucând formația pariziană în avantaj. Fabián Ruiz a stabilit scorul final, 4-2, cu patru minute înainte de încheierea timpului regulamentar.

Probleme defensive pentru Barcelona înainte de El Clásico

Désiré Doué, Vitinha și Kvaratskhelia au fost printre cei mai influenți jucători ai gazdelor, în timp ce Barcelona a avut dificultăți în a controla spațiile din propria apărare. Hansi Flick a recunoscut după meci că l-a menajat inițial pe Rodri, ținând cont de derby-ul cu Real Madrid programat în weekend.