PSG a învins Barcelona cu 4-2 într-un meci spectaculos din Liga Campionilor. Doué și Vitinha au făcut diferența la Paris

PSG a început în forță și a fost aproape de deschiderea scorului încă din primul minut, scrie The Guardian. Khvicha Kvaratskhelia a lovit bara, iar Ousmane Dembélé nu a reușit să profite de respingere. Barcelona a răspuns prin ocaziile create de Dani Olmo și Raphinha, însă gazdele au continuat să pună presiune asupra defensivei catalane.
În minutul 38, Désiré Doué a deschis scorul după o acțiune pornită de la o minge recuperată de João Neves. Atacantul francez a pătruns spre interior și a trimis un șut plasat, la colțul porții. PSG a dominat finalul primei reprize, profitând de spațiile lăsate de echipa antrenată de Hansi Flick.
Barcelona a egalat în minutul 55, prin Xavi Espart, tânărul de 19 ani marcând primul său gol în Liga Campionilor. Catalanii au reușit să echilibreze temporar jocul, dar apărarea lor a continuat să ofere oportunități adversarilor.
Lamine in the first minute 😳
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2026
Lucas Hernández a readus-o pe PSG în avantaj, cu o lovitură de cap spectaculoasă, după un corner. Șapte minute mai târziu, Lamine Yamal a restabilit egalitatea, 2-2, printr-o execuție surprinzătoare din apropierea porții.
Bucuria Barcelonei a durat însă doar două minute. Vitinha a înscris cu un șut din prima, de la marginea careului, readucând formația pariziană în avantaj. Fabián Ruiz a stabilit scorul final, 4-2, cu patru minute înainte de încheierea timpului regulamentar.
Désiré Doué, Vitinha și Kvaratskhelia au fost printre cei mai influenți jucători ai gazdelor, în timp ce Barcelona a avut dificultăți în a controla spațiile din propria apărare. Hansi Flick a recunoscut după meci că l-a menajat inițial pe Rodri, ținând cont de derby-ul cu Real Madrid programat în weekend.