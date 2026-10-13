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Barcelona a zdrobit-o pe Galatasaray în Liga Campionilor! Catalanii au marcat de patru ori după pauză

Barcelona a învins Galatasaray cu 4-1, marți seară, la Istanbul, în etapa a doua a Ligii Campionilor. Gazdele au deschis scorul, însă formația spaniolă a egalat înainte de pauză și a înscris de trei ori în repriza secundă.
Barcelona a zdrobit-o pe Galatasaray în Liga Campionilor! Catalanii au marcat de patru ori după pauză
Sursa foto: Facebook - FC Barcelona
Alexandra-Valentina Dumitru
14 oct. 2026, 00:05, Sport
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Galatasaray a început partida de pe Rams Park și a deschis scorul în minutul 28, prin Aleksey Batrakov, al cărui șut a fost deviat și l-a surprins pe portarul Joan Garcia.

În minutul 34, Barış Yılmaz a înscris cu o lovitură de cap, dar golul gazdelor a fost anulat după verificarea VAR, pentru ofsaid.

Barcelona a egalat înainte de pauză

Formația catalană a restabilit egalitatea în minutul 43, prin João Cancelo, care a ajuns la o minge liberă în careu și a înscris cu un șut plasat.

Barcelona a dominat prima repriză, având o posesie de 70% și zece șuturi, față de cele trei ale gazdelor. Catalanii au avut și trei ocazii mari de gol, în timp ce Galatasaray nu a avut niciuna.

Trei goluri în repriza secundă

La cinci minute de la reluarea jocului, Fermín López a adus Barcelona în avantaj, cu o lovitură de cap din apropiere, după centrarea lui Lamine Yamal.

Trei minute mai târziu, Lamine Yamal a oferit o nouă pasă decisivă, de această dată pentru Anthony Gordon, care a înscris pentru 3-1, în minutul 53.

În minutul 59, antrenorul Hansi Flick a efectuat două schimbări, introducându-i pe Karim Adeyemi și Gabriel Jesus. Mutările au dat roade rapid: în minutul 65, Adeyemi a majorat avantajul Barcelonei la 4-1, după o pasă scurtă primită de la

Gabriel Jesus. Atacantul a depășit un adversar în careu și a trimis mingea pe jos, în colțul drept al porții.

Barcelona a continuat să atace până la final

În minutul 76, Adeyemi a fost aproape de a înscrie din nou, după o pasă a lui João Cancelo, însă șutul său din careu a trecut foarte aproape de bara stângă.

În minutul 83, Gabriel Jesus a încercat să înscrie din interiorul careului, dar portarul Ugurcan Çakır a intervenit și a respins mingea în corner.

După cele trei minute de prelungire, arbitrul Marco Guida a fluierat finalul partidei, câștigată de Barcelona cu 4-1.

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